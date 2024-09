Au lieu d’affecter les utilisateurs aux produits un par un, Autodesk Account vous permet d’organiser les utilisateurs en groupes et d’attribuer aux membres de chaque groupe l’accès aux mêmes produits. En outre, vous pouvez créer des groupes qui correspondent à des rôles spécialisés. Par exemple, vous pouvez affecter AutoCAD et Revit à un groupe nommé Architectes. Vous pouvez aussi affecter Civil 3D et Navisworks Manage à un groupe d’ingénieurs en génie civil.

Une fois que vous avez configuré un groupe, vous pouvez effectuer le suivi des données d’utilisation de ce groupe en consultant le rapport d’utilisation accessible sous Rapports > Rapport d’utilisation. Ce rapport vous aidera à mieux comprendre les tendances d’utilisation, à prendre des décisions avisées et à gérer vos affectations de produits​ en toute confiance. La consultation de ces données d’utilisation présente plusieurs avantages :

Vous avez l’assurance que les produits appropriés sont affectés à vos groupes. Par exemple, si la plupart des membres d’un groupe n’utilisent pas un produit, vous pouvez le supprimer de l’affectation par défaut de ce groupe pour réduire vos coûts.

Vous pouvez étendre l’analyse du rapport en affichant l’utilisation de groupes d’utilisateurs similaires afin de repérer plus facilement les tendances.

Il est important de comprendre la différence entre équipes et groupes dans Autodesk Account. Par défaut, une équipe est automatiquement créée dans votre compte Autodesk Account. Elle inclut tous vos utilisateurs et abonnements Autodesk. Vous pouvez créer des groupes au sein d’une équipe. Si vous disposez d’équipes supplémentaires, ces groupes ne sont pas partagés avec les autres équipes, même s’ils contiennent les mêmes utilisateurs dans différentes équipes. Pour en savoir plus sur les équipes, consultez l’article Gestion des équipes.

Remarque : les groupes ne sont pas pris en charge dans la gestion classique des utilisateurs. Par ailleurs, il n’est pas possible d’ajouter de produits BIM ni d’offres Autodesk Construction Cloud (ACC) ou Flow Production Tracking.

Pour chacune des procédures suivantes, commencez par vous connecter à Autodesk Account : manage.autodesk.com.