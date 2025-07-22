Présentation du plan Business Success

Avec un plan Business Success, vous accédez aux fonctionnalités suivantes, en plus de celles incluses dans votre abonnement au produit Autodesk :
- Planification de la réussite. Votre CSM s’assure que vous atteignez vos objectifs de réussite.
- Session de planification. Rencontrez votre CSM et des experts du secteur pour obtenir de l’aide concernant vos projets, objectifs et options.
- Suivi des résultats et de la valeur. Votre CSM s’assure que vous atteignez vos objectifs de réussite.
- Gestion des plans de formation. Définissez des plans de formation personnalisés pour votre équipe à partir de la bibliothèque Autodesk de contenus de formation à la demande.
- Sessions d’accompagnement par des experts. Demandez des sessions d’accompagnement personnalisé dispensées par des experts afin d’optimiser l’efficacité et la productivité de votre équipe.
- Analyse commerciale avec les dirigeants. Cette analyse annuelle des comptes stratégiques vise à évaluer les performances et l’utilisation des logiciels Autodesk, ainsi que la progression des objectifs communs.
- Synchronisation d’annuaire. Cette technologie permet à votre équipe de synchroniser les données relatives aux utilisateurs entre le service d’annuaire de votre entreprise et Autodesk.
- Assistance technique prioritaire 24 h/24 et 7 j/7. Des agents expérimentés Autodesk vous aident à résoudre vos problèmes critiques dans le cadre d’une assistance prioritaire disponible 24 h/24 et 7 j/7.
- API de rapports d’utilisation. Ces API permettent à vos systèmes d’accéder aux rapports d’utilisation et aux données d’exportation.