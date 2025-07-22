Questions fréquemment posées sur Flex

Bien que chaque achat Flex inclue un ou plusieurs nouveaux packs de jetons Flex, les jetons de chaque achat sont ajoutés au solde de jetons de l’équipe. Lorsque votre équipe accède aux produits, les jetons du pack de jetons Flex dont la date d’expiration est la plus proche sont consommés en premier, ce qui vous permet de prolonger la période d’utilisation de chaque pack de jetons Flex avant son expiration. En outre, si votre équipe dispose de plusieurs packs de jetons Flex expirant à la même date, Flex utilise d’abord les jetons des plus petits packs. Par exemple, Flex consommera les jetons d’un pack de 500 avant de consommer ceux d’un pack de 5 000. De cette façon, les jetons pour lesquels vous avez payé un prix plus élevé sont consommés avant les jetons des packs à prix réduit.