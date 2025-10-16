GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Gérer la stratégie des rôles d’utilisateur

La stratégie des rôles d’utilisateur vous permet de désigner des utilisateurs en tant qu’utilisateur externe ou utilisateur.

 

Un utilisateur externe est une personne extérieure à votre organisation, telle qu’un entrepreneur ou un fournisseur, qui a besoin d’accéder aux produits ou services Autodesk. Anciennement appelé utilisateur invité, ce rôle garantit une collaboration sécurisée sans exposer de ressources internes sensibles.

 

Vous pouvez décider quelle stratégie s’applique à vos utilisateurs externes, soit les paramètres par défaut dans la gestion des utilisateurs, soit des règles basées sur les noms de domaine. Cela vous aide à contrôler si une personne est traitée comme un utilisateur externe ou comme un utilisateur standard, ce qui facilite la gestion de l’accès de manière sécurisée et transparente.

 

Utilisateurs externes basés sur la gestion des utilisateurs par défaut

Lorsque vous utilisez la stratégie basée sur la gestion des utilisateurs par défaut, toute personne ajoutée à votre équipe par le biais d’un produit de collaboration dans le cloud Autodesk, tel qu’Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build ou Autodesk Takeoff, est automatiquement définie comme utilisateur externe dans le compte Autodesk Account. 

 

Utilisateurs externes basés sur le domaine

Si vous choisissez d’utiliser des règles basées sur le domaine, vous pouvez configurer une liste de domaines de messagerie approuvés pour votre équipe. Cela vous permet de gérer automatiquement qui est considéré comme un utilisateur standard ou externe. Toute personne ajoutée avec une adresse e-mail provenant d’un domaine approuvé sera affectée en tant qu’utilisateur standard, tandis que les utilisateurs avec des adresses e-mail provenant d’autres domaines seront automatiquement définis comme utilisateurs externes. 

 

Pour modifier le rôle des utilisateurs qui ne s’alignent pas sur votre stratégie basée sur le domaine, consultez Afficher les exceptions de stratégie de rôle d’utilisateur.

 

Remarque : incluez le domaine de votre organisation pour l’authentification unique (SSO) ou la synchronisation du répertoire dans vos règles basées sur le domaine. Ainsi, les membres de l’équipe qui utilisent le SSO sont automatiquement reconnus comme des utilisateurs standard.

Pour ajouter des domaines

  1. Accédez à paramètres > paramètres de l’équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l’équipe à laquelle vous souhaitez appliquer la stratégie.
  3. Accédez à stratégie de rôle d’utilisateur et sélectionnez gérer la stratégie.
  4. Sélectionnez basé sur le domaine.
  5. Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux domaines. Utilisez Ajouter nouveau pour ajouter autant de domaines que nécessaire.
  6. Sélectionnez appliquer les modifications.
  7. Confirmez la mise à jour de votre politique.
  8. Votre stratégie de rôle d’utilisateur est désormais Basée sur le domaine. Les nouveaux utilisateurs ajoutés à l’équipe verront leurs rôles attribués en fonction de leur domaine. Les administrateurs principaux, secondaires et à authentification unique (SSO) ne seront pas affectés par la règle de domaine.

Remarque : si vous configurez une règle de domaine, les utilisateurs existants dans votre équipe conserveront leurs rôles existants. Si des utilisateurs existants ne respectent pas la politique de domaine, ils seront marqués comme des exceptions. Reportez-vous à la rubrique Afficher les exceptions à la stratégie de rôle d’utilisateur.

Pour supprimer des domaines

Vous pouvez supprimer des domaines à tout moment. Lors de la suppression de domaines, il doit en rester au moins un.

  1. Accédez à paramètres > paramètres de l’équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l’équipe dans laquelle vous souhaitez supprimer des domaines de votre stratégie de rôle d’utilisateur.
  3. Accédez à stratégie de rôle d’utilisateur et sélectionnez gérer la stratégie.
  4. Examinez vos domaines pour le rôle d’utilisateur et sélectionnez supprimer pour les domaines que vous souhaitez supprimer de votre stratégie.
  5. Confirmez la suppression du domaine en sélectionnant supprimer.
  6. Le domaine est supprimé de votre stratégie de rôle d’utilisateur. Les nouveaux utilisateurs ajoutés à l’équipe avec ce domaine seront ajoutés en tant qu’utilisateurs externes. 

Remarque : les utilisateurs existants associés au domaine supprimé seront marqués comme des exceptions. Reportez-vous à la rubrique Afficher les exceptions à la stratégie de rôle d’utilisateur.

Afficher les exceptions à la stratégie de rôle d’utilisateur.

Vous pouvez examiner et modifier les utilisateurs qui ne s’alignent pas sur votre stratégie basée sur le domaine. Comparez le rôle actuel avec le rôle attendu.

  1. Accédez à paramètres > paramètres de l’équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l’équipe dans laquelle vous souhaitez voir les exceptions de rôle d’utilisateur.
  3. Accédez à stratégie de rôle d’utilisateur et sélectionnez afficher les exceptions.

Vous pouvez filtrer les utilisateurs pour afficher tous les rôles, ou uniquement ceux ayant le rôle d’utilisateur standard ou externe.

Pour modifier les rôles des utilisateurs pour les exceptions

  1. Accédez à paramètres > paramètres de l’équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l’équipe dans laquelle vous souhaitez voir les exceptions de rôle d’utilisateur.
  3. Accédez à stratégie de rôle d’utilisateur et sélectionnez afficher les exceptions.
  4. Sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle. Vous pouvez également sélectionner plusieurs utilisateurs à la fois.
  5. Sélectionnez modifier les rôles en haut à droite de la liste des utilisateurs.
  6. Choisissez le nouveau rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur en fonction de votre règle de domaine ou choisissez un autre rôle disponible.
  7. Enregistrez vos modifications.

Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs utilisateurs à la fois, vous devez leur attribuer le même nouveau rôle.

Exceptions à la stratégie de rôle d’utilisateur

Vous verrez des alertes dans votre compte chaque fois qu’un utilisateur ne respecte pas vos règles basées sur le domaine.

 

Alerte relative aux détails de l’utilisateur : le rôle de cet utilisateur est actuellement une exception à la stratégie de rôle d’utilisateur

Un message d’avertissement s’affiche dans les détails d’un utilisateur si son rôle ne respecte pas vos règles basées sur le domaine. Cela signifie que la règle basée sur le domaine est activée et que l’utilisateur est une exception. Pour modifier le rôle d’un utilisateur, cliquez sur modifier le rôle ou accédez aux paramètres de votre équipe pour voir toutes les exceptions de votre rôle d’utilisateur.

Alerte relative au changement de rôle : le rôle de cet utilisateur est actuellement une exception par rapport à la stratégie de rôle d’utilisateur

Lorsque vous modifiez le rôle d’un utilisateur pour qu’il corresponde à votre règle de domaine, un message s’affiche pour vous informer que son rôle est actuellement une exception. Si vous souhaitez que cet utilisateur respecte les règles de votre domaine, sélectionnezAnnuler l’exception.

Alerte relative au changement de rôle : la modification du rôle de cet utilisateur créera une exception dans la stratégie de rôle d’utilisateur.         

Si vous modifiez le rôle d’un utilisateur qui respecte les règles de votre domaine, vous verrez un message indiquant que cette mise à jour créera une exception. Modifiez le rôle si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur respecte votre stratégie de domaine. Pour supprimer l’exception, accédez aux détails de l’utilisateur ou aux paramètres de votre équipe pour afficher toutes les exceptions.

Questions fréquemment posées

En quoi les domaines de messagerie que je répertorie dans la stratégie de gestion des rôles d’utilisateur sont-ils liés aux domaines d’authentification unique que j’ai configurés dans mon équipe ?

Si vous appliquez la stratégie par défaut basée sur la gestion des utilisateurs, le système ajoute des utilisateurs issus de l’authentification unique (SSO) ou de la synchronisation Active Directory (AD) en tant qu’utilisateurs standard. Si vous activez la stratégie basée sur le domaine, le système ajoute des utilisateurs de synchronisation SSO ou AD en tant qu’utilisateurs standard uniquement si leur domaine correspond à votre stratégie. Si leur domaine ne correspond pas, le système les ajoute en tant qu’utilisateurs externes.

 

Exemple : si vous activez la règle d’utilisateur externe basée sur le domaine et n’incluez que les cba.net de domaine, mais que votre domaine SSO ou AD est abc.net, le système ajoute des utilisateurs synchronisés via SSO ou AD en tant qu’utilisateurs externes dans votre gestion des utilisateurs.

Qu’arrive-t-il à mes utilisateurs existants lorsque je configure un domaine par le biais de Gérer la stratégie des rôles d’utilisateur ?

Vous ne verrez aucune modification des rôles utilisateur existants. Les utilisateurs dont les rôles ne s’alignent pas sur votre stratégie basée sur le domaine apparaissent comme des exceptions. Accédez auxparamètres de l’équipe pour afficher les exceptions.

Qu’est-il arrivé aux utilisateurs invités ?

Nous appelons désormais les utilisateurs invités « utilisateurs externes ». Vous n’avez pas besoin de changer votre façon de travailler, seul le nom a changé.

Mes attributions de produits par défaut seront-elles affectées par ce changement ?

Non, cette modification n’affectera pas vos attributions de produit par défaut. Nous renommons uniquement les utilisateurs invités en utilisateurs externes. Vous affecterez les produits de la même manière qu’auparavant.

Pourrai-je voir si un utilisateur est externe dans mes rapports d’utilisation ?

Oui, vous pouvez voir quels utilisateurs sont externes dans vos rapports d’utilisation.

Comment puis-je gérer une exception ?

Vous pouvez gérer les exceptions de rôle d’utilisateur basées sur un domaine à partir du menuafficher les exceptions ou en mettant à jour le rôle sur la page de détails de l’utilisateur. Pour en savoir plus, accédez à Désigner des utilisateurs externes.

Comment les utilisateurs sont-ils traités si je les ajoute dans la gestion des utilisateurs du compte Autodesk Account et que leur domaine de messagerie ne se trouve pas dans ma politique de domaine ? Seront-ils automatiquement classés comme utilisateurs externes?

Si vous ajoutez un utilisateur dont le domaine de messagerie ne figure pas dans votre stratégie de domaine, Autodesk marque cet utilisateur comme externe. Cela se produit que vous ajoutiez l’utilisateur via un produit de collaboration dans le cloud Autodesk ou directement dans la gestion des utilisateurs dans Autodesk Account. Nous suivons toujours votre politique de domaine lorsque nous définissons des rôles d’utilisateur.

