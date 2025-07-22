Un accompagnement par des experts

Une fois que vous avez envoyé votre demande de session d’accompagnement, un ingénieur technico-commercial (TAS) vous contactera pour planifier un appel de découverte. Au cours de l’appel, vous discuterez des résultats attendus de la session d’accompagnement et l’ingénieur technico-commercial déterminera l’étendue du contenu fourni. Une fois la session planifiée, elle s’affiche dans le Success Center, où vous pouvez y inscrire les membres de votre équipe. Les membres de l’équipe recevront un e-mail contenant toutes les informations nécessaires pour participer à la session d’accompagnement.

Une fois la session d’accompagnement terminée, vous pourrez suivre la participation et les sujets abordés en consultant les informations disponibles dans le Success Center.