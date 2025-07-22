GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Un accompagnement par des experts

Dans le cadre de votre plan Business Success, vous pouvez bénéficier de conseils personnalisés d’experts Autodesk au cours de sessions d’accompagnement. À partir du Success Center de votre compte Autodesk Account, vous pouvez soumettre une demande d’accompagnement pour votre équipe. Un ingénieur technico-commercial Autodesk sera affecté pour diriger l’accompagnement. 

Demande de session d’accompagnement

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account, si ce n’est pas déjà fait.
  2. Accédez au Success Center.
  3. Dans la vignette d’accompagnement, cliquez sur l’option de demande d’une session d’accompagnement.​
  4. Dans l’écran de demande d’accompagnement, sélectionnez le type d’accompagnement que vous souhaitez recevoir.
  5. Sélectionnez une équipe pour la session d’accompagnement.
  6. Envoyez votre demande.

Définition de la session d’accompagnement

Une fois que vous avez envoyé votre demande de session d’accompagnement, un ingénieur technico-commercial (TAS) vous contactera pour planifier un appel de découverte. Au cours de l’appel, vous discuterez des résultats attendus de la session d’accompagnement et l’ingénieur technico-commercial déterminera l’étendue du contenu fourni. Une fois la session planifiée, elle s’affiche dans le Success Center, où vous pouvez y inscrire les membres de votre équipe. Les membres de l’équipe recevront un e-mail contenant toutes les informations nécessaires pour participer à la session d’accompagnement.

 

Une fois la session d’accompagnement terminée, vous pourrez suivre la participation et les sujets abordés en consultant les informations disponibles dans le Success Center. 

 

