Sécurité des données

Lorsque vous vous connectez pour la première fois et que vous autorisez des produits et services Autodesk, Autodesk collecte plusieurs identifiants : identifiants de périphérique uniques, adresses IP, ID de produits, licences de produit et noms des utilisateurs des comptes. Nous collectons également des informations électroniques telles que les systèmes d’exploitation, l’utilisation des produits et les informations de géolocalisation, que nous envoyons aux serveurs Autodesk. Pour plus d’informations sur les données personnelles traitées par Autodesk, consultez la Déclaration de confidentialité d’Autodesk (.fr).

Outre les données collectées à des fins de gestion des licences d’utilisateurs nommés, nous collectons des données personnelles de différentes façons afin de fournir nos services. Ainsi, nous collectons directement certaines de vos données personnelles, par exemple, lorsque vous vous inscrivez à un compte ou utilisez un produit, lorsque vous enregistrez un produit ou un service, lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information ou à l’un de nos événements, ou lorsque vous nous contactez. D’autres données sont automatiquement collectées ou générées pour fournir des informations sur la manière dont vous interagissez avec nos produits, à quel moment et pour quelle raison. Nous collectons également des données vous concernant auprès de tiers, comme des sociétés affiliées et des partenaires commerciaux. Vos données personnelles sont traitées avec le plus grand soin et uniquement à des fins utiles, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité d’Autodesk (.fr).