Pour réussir, votre équipe doit disposer de connaissances à jour sur les produits et les technologies qui soutiennent vos objectifs stratégiques. En tant qu’administrateur disposant d’un plan Business Success Autodesk, vous pouvez créer des plans de formation dans le Success Center de votre compte Autodesk Account. Pour créer votre plan, choisissez des didacticiels, des listes, des modules, des collections et d’autres ressources du catalogue Autodesk de contenus de formation à la demande. Affectez ensuite les membres de votre équipe au plan. Les membres affectés recevront un e-mail les informant du plan de formation et les invitant à consulter les contenus disponibles sur le site de formation d’Autodesk. Vous serez en mesure de suivre leur progression dans le Success Center.