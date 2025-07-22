GESTION DES COMPTES POUR LES ADMINISTRATEURS

Plans de formation

Pour réussir, votre équipe doit disposer de connaissances à jour sur les produits et les technologies qui soutiennent vos objectifs stratégiques. En tant qu’administrateur disposant d’un plan Business Success Autodesk, vous pouvez créer des plans de formation dans le Success Center de votre compte Autodesk Account. Pour créer votre plan, choisissez des didacticiels, des listes, des modules, des collections et d’autres ressources du catalogue Autodesk de contenus de formation à la demande. Affectez ensuite les membres de votre équipe au plan. Les membres affectés recevront un e-mail les informant du plan de formation et les invitant à consulter les contenus disponibles sur le site de formation d’Autodesk. Vous serez en mesure de suivre leur progression dans le Success Center.

Création d’un plan de formation

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account, si ce n’est pas déjà fait.
  2. Accédez au Success Center.
  3. Dans la vignette de formation, cliquez sur l’option de consultation du catalogue.
  4. Accédez au catalogue à la demande Autodesk et sélectionnez le contenu de formation souhaité.
  5. Saisissez un titre et une description pour le nouveau plan de formation.
  6. Affectez des membres en les sélectionnant dans la liste de votre équipe.

Suivi de la progression de votre plan de formation

  1. Connectez-vous à votre compte Autodesk Account, si ce n’est pas déjà fait.
  2. Accédez au Success Center.
  3. Dans la vignette de formation, cliquez sur l’option de gestion des plans de formation.
  4. Sélectionnez le plan que vous souhaitez suivre.
  5. La page du plan de formation vous permet de suivre la progression des utilisateurs affectés au plan.
  6. Pour plus d’information sur le statut de chaque élément de votre plan, cliquez sur l’option des informations de progression correspondante. 

Besoin d’aide ? Demandez à l’Assistant Autodesk.

L’Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l’Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Chaque plan d’abonnement inclut différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre plan.

Voir les niveaux d’assistance