Utilisation des ressources et des API

Dans Autodesk Account, le tableau de bord Utilisation des ressources et des API affiche en temps réel les soldes et les données d’utilisation des ressources (éléments utilisés dans les abonnements basés sur la capacité) et des API. Pour en savoir plus, consultez la page Abonnements basés sur la capacité (anglais).

Présentation

 

Le tableau de bord Utilisation des ressources et des API fournit une vue centralisée des soldes en temps réel de toutes les ressources utilisées par une équipe. Il aide les administrateurs de compte Autodesk Account (principal, secondaire, SSO) à surveiller la consommation, à planifier les renouvellements et à éviter les interruptions de service. Chaque ressource s’affiche dans un format de carte avec les détails suivants :
  • Solde disponible : affiche les unités restantes par rapport à l’achat total (par exemple, 140 sur 150 disponibles).
  • Capacité totale achetée : affiche le nombre total d’unités achetées pour le produit (par exemple, 60 000 unités).
  • Informations sur l’expiration et l’actualisation du solde : met l’accent sur la fin de l’accès ou l’actualisation des soldes (p. ex. se termine dans 30 jours, s’actualise dans 12 jours).

Toutes les ressources, y compris les API, sont mises en commun au niveau de l’équipe. Par exemple, si 1 000 ressources sont disponibles pour Info360 Asset dans l’équipe A, les utilisateurs de cette équipe disposant d’un accès complet peuvent y accéder selon le principe du premier arrivé, premier servi.

 

Tableau de bord montrant l’utilisation des API et des produits en fonction de la capacité.

Solde de l’API

 

La mesure de facturation pour chaque unité API est une unité facturée. Chaque unité facturée correspond à une quantité fixe d’utilisation d’API.

 

Pour les abonnés au niveau Free, il n’y a pas de frais pour les unités facturées. Le solde des API est mis à jour lorsqu’une unité complète est utilisée. Par exemple, si une unité correspond à 20 minutes de traitement, le solde est mis à jour après 20 minutes d’utilisation.

 

Aucune facturation ni aucun prélèvement de jeton ne seront effectués pour les unités partielles utilisées pour les abonnés des niveaux payants. Par exemple, si vous n’utilisez que 10 minutes de traitement dans un cycle de facturation et qu’une unité de facturation dure 20 minutes, vous ne serez pas facturé. Les 10 minutes utilisées sont reportées au cycle de facturation suivant.

 

Si vous avez plusieurs types d’abonnement dans la même équipe, le système calcule l’utilisation de l’API dans l’ordre suivant :

  1. Niveau Free
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Paiement à l’usage

Utilisation de l’API et répartition de l’utilisation

 

Ces sections indiquent l’utilisation réelle, et non les unités facturées. Vous pouvez remarquer que :

  • Les données d’utilisation sont basées sur le temps universel coordonné (UTC).
  • Les données d’utilisation sont actualisées avec un délai, généralement de quelques minutes, mais cela peut prendre jusqu’à 30 minutes. Si les appels d’API les plus récents ne sont pas reflétés, attendez un court instant et actualisez la page.
  • Jusqu’à 24 mois de données historiques sont disponibles dans les rapports.

Paiement à l’usage

 

Lorsque vous vous abonnez au paiement à l’usage :

  • Vous êtes responsable de la mise à jour des informations relatives aux modes de paiement. À la fin de chaque cycle de facturation, vous recevrez, en tant qu’acheteur, une facture pour les prélèvements automatiques utilisant le mode de paiement enregistré.
  • Votre cycle de facturation est basé sur la zone géographique ou le fuseau horaire saisi au moment de l’achat. Par exemple, si vous réalisez un achat le 15 juillet, votre premier cycle de facturation sera du 15 juillet au 14 août. Les dates du cycle de facturation peuvent être différentes du fuseau horaire (UTC) utilisé pour le suivi de l’utilisation des API.
  • Les frais figurant sur la facture sont basés sur le nombre d’unités facturées utilisées. Toute utilisation qui ne complète pas une unité complètement facturée sera reportée au cycle de facturation suivant.

