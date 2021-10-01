Revit Revit
Revit
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KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

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    DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

    16 GB

    ÖNERİLENLER

    10 Mbps Internet bağlantısı
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    İyi haberler var

    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

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    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

    • Standart 2B/3B CAD araçları
    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
    • Sadece yerel görüntüleme
    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
    • Sadece forum desteği
    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
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      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
      AutoCAD
      Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
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      Civil 3D
      İnşaat mühendisliği tasarım ve inşaat dokümantasyonu
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      Navisworks Manage
      Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
      ŞİMDİ İNDİR
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      Revit 2022.1 şimdi kullanımda

      Revit'in son sürümünü 30 gün boyunca ücretsiz deneyin ve etkisi yüksek AEC tasarım çıktıları oluşturmak için güçlü BIM iş akışlarını keşfedin.

      Ücretsiz deneyin

      Resim BNIM tarafından sağlanmıştır

      What's new

      Özellikler

      Revit 2022.1'deki yenilikler

      Autodesk Revit® yazılımının en son sürümü birlikte çalışabilirliği iyileştiriyor, belge üretimi için verimliliği artırıyor ve BIM iş akışları için pek çok performans geliştirmeleri sunuyor.

      • Geliştirilmiş
        Revit 2022.1'de sayfaları çoğaltma

        Sayfaları Çoğaltma

        Sayfalarda başlık bloğu ve parametrelerini, ayrıntıları ve görünümleri çoğaltmak için sayfa çoğaltma özelliğini kullanarak belgelendirmeyi hızlandırın. (video: 1.26 dk.)

      • İki seçim arasındaki orta bir noktayı seçmek için kenetlemeleri kullanın

        İki noktanın ortasında kenetleyin

        Yeni orta noktaya kenetleme özelliği sayesinde 2B ve 3B görünümlerde kolay ve hassas şekilde bileşen yerleştirin, çizim oluşturun ve ölçüm yapın. (video: 1:41 dk.)

      • Revit'te IFC dışa aktarma arayüzü.

        Geliştirilmiş IFC performansı

        Open Design Alliance (ODA) yazılım geliştirme kiti ile IFC'ye bağlayıp dışa aktararak performansı artırın.

      • Yeni | Özellik adı

        Dynamo for Revit 2.12

        Daha modern arayüz, yeni Tercihler paneli ve Dynamo for Revit'in kullanım kolaylığını artıran diğer geliştirmeler sayesinde daha sezgisel programlayın.

        Daha fazla bilgi

      • Revit 2022'de Üretken Tasarım

        Örnek çalışmalar, sonuçları CSV'ye aktarma, daha iyi dosya yönetimi ve Dynamo için geliştirmeler gibi yeni özelliklerden faydalanarak tasarım hedeflerinize ulaşın.

        Daha fazla bilgi

      Revit 2022.1 ve önceki sürümler için tüm sürüm notlarına göz atın

      Revit 2022

      • Video: Rhino dosyalarını Revit'e bağlayın ve FormIt Pro'da Revit dosyalarıyla çalışın

        Birlikte çalışabilirlik iyileştirmeleri

        Revit'in Rhino ve FormIt Pro gibi araçlarla birlikte çalışabilirlik geliştirmeleriyle biçim oluşturma sürecini dokümantasyona bağlayın. (video: 1:19 dk.)

      • Video: Paylaşılan parametreleri anahtar çizelgelerinde kullanma

        Anahtar çizelgelerinde paylaşılan parametreler

        Geometriye yön vermek ve model unsurlarının Revit ailelerindeki görünürlüğünü kontrol etmek için anahtar çizelgelerinde paylaşımlı parametreler kullanın. (video: 1:57 dk.)

      • Video: Betonarme demirlerinin modellenmesi ve detaylandırılmasına yapılan iyileştirmeler yapı mühendislerinin ve detaylandırma uzmanlarının daha hızlı ve doğru şekilde model oluşturmasına yardımcı olur

        Geliştirilmiş betonarme demiri modelleme ve detaylandırma

        Betonarme demiri unsurlarını yerleştirirken ve yönlendirirken daha hızlı, daha doğru ve daha hassas şekilde modelleme yapın. (video: 2:13 dk.)

      • Video: Konikleştirilmiş duvarları daha hızlı ve kolay şekilde modelleyin

        Konikleştirilmiş duvarlar

        Eğimli ve konikleştirilmiş duvarlarda daha fazla kontrol elde ederek duvar profillerini modelleyin ve değiştirin. (video: 1:06 dk.)

      • Video: Yazdırma iletişimine benzer seçenekler ve kullanıcı tanımlı adlandırma kurallarıyla dokümantasyon verimliliğini artırın

        Yerel PDF olarak dışa aktarma

        Kullanıcı tanımlı adlandırma kurallarıyla Revit görünümlerini ve paftalarını 2B PDF dosyaları olarak dışa aktarma ve toplu dışa aktarım özellikleriyle dosyaları kolayca paylaşın. (video: 1:08 dk.)

      • Video: Kılavuz çizgilerinin gösterilmesi, sadece temel katmanların görüntülenmesi ve döndürülen etiketler için açı parametreleri vb. iyileştirmeler

        Geliştirilmiş dokümantasyon verimliliği

        Planlama ve not ekleme araçlarında yapılan geliştirmeler, tasarım amacını yakalamayı ve iletmeyi kolaylaştırıyor. (video: 2:56 dk.)

      • Dynamo for Revit 2.10

        Son sürümde Python 3 destekleniyor, Node AutoComplete kullanıma sunuluyor, düğüm performansı geliştiriliyor ve yeni eğitim kaynakları yer alıyor.

        Daha fazla bilgi

      • Revit 2022'de üretken tasarım

        İyileştirmeler arasında yeni örnek çalışmalar, daha iyi dosya yönetimi ve Dynamo için geliştirilmiş araçlar bulunuyor. AEC Collection'a dahildir.

        Daha fazla bilgi

      Revit 2022 ve önceki sürümler için tüm sürüm notlarına bakın

      Revit 2021

      • Video: Tasarım amacını daha kolay şekilde iletmek için gerçekçi 3B tasarımlarınızın görsel etkisini değerlendirin

        Gerçek zamanlı, gerçekçi görünümler

        Malzemeler, dokular ve ışıklandırma için daha fazla gerçekçilikle birlikte daha hızlı görüntü gezinme özellikleri sayesinde modellerinizi canlandırın. (video: 1:09 dk.)

        Daha fazla bilgi

      • Eğimli cephe videosu

        Eğimli cepheler

        Hem mimari, yapısal ve giydirme cephe türlerine eğim kazandırın hem de pencere, kapı ve barındırılan unsurları hizalayın. (video: 1 dk.)

        Daha fazla bilgi

      • CAD içe aktarım videosu

        CAD içe aktarım iyileştirmeleri

        Kaynak bilgilerine yüksek ölçüde sadık kalarak SAT ve Rhino dosyalarını içe aktarın. (video: 1:13 dk.)

        Daha fazla bilgi

      • PDF ve resim bağlama

        PDF'leri veya resim dosyalarını yerel veya bulut depolama alanından Revit'e bağlayın.

        Daha fazla bilgi

      • Dynamo for Revit 2.6

        Yeni Dokümantasyon Tarayıcısı ve daha hızlı performans tüm disiplinler arasında oluşturma sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

        Daha fazla bilgi

      Revit 2021 ve önceki sürümler için tüm sürüm notlarına göz atın