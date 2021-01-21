Product Design & Manufacturing Collection Product Design & Manufacturing Collection
Inventor
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UYARI:

İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

Deneme sürümünüzü seçin

Hangi ürünü denemek istersiniz?

Baştan Başla

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

    Sistem gereksinimlerine bakın

    DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

    14 GB

    ÖNERİLENLER

    10 Mbps Internet bağlantısı
    Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

    YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

    Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

    Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

    Yazılımı indirmenize gerek yok.
    Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
    Baştan Başla

    Başlayalım

    Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

    Deneme sürümünü başlatın

    30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

    İşletim sistemi:

    İşletim sisteminizi seçin:

    Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

    Dilinizi seçin:

    İyi haberler var

    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

    Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

    • Standart 2B/3B CAD araçları
    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
    • Sadece yerel görüntüleme
    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
    • Sadece forum desteği
    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

    Sonraki
    EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
    Baştan Başla

    Telefon numarası doğrulama

    Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

    Telefon numarası girin

    Doğrulama yöntemi seçin

    SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

    Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

    Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

    Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

    Baştan Başla

    Şirketiniz hakkında bilgi verin:

    Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

      Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

      Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
      Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
      İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
      İndirmeniz başladı.
      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
      AutoCAD
      Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
      ŞİMDİ İNDİR
      Inventor Tolerance Analysis
      Inventor Tolerance Analysis yazılımı, boyutsal çeşitliliğin maliyet üzerindeki etkisini anlamak için tasarlanmıştır.
      ŞİMDİ İNDİR
      Bu koleksiyondaki tüm ürünlere göz atın
      AutoCAD
      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
      Gönder

      UYARI:

      İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

      Deneme sürümünüzü seçin

      Hangi ürünü denemek istersiniz?

      You can try AutoCAD, AutoCAD for Mac, or any of the industry-specific AutoCAD toolsets to see how they can speed your work. All are included when you subscribe, but each trial must be downloaded separately.
      Baştan Başla

      İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

      KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

        Sistem gereksinimlerine bakın

        DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

        4 GB

        ÖNERİLENLER

        10 Mbps Internet bağlantısı
        Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

        YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

        Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

        Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

        Yazılımı indirmenize gerek yok.
        Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
        Baştan Başla

        Başlayalım

        Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

        Deneme sürümünü başlatın

        30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

        İşletim sistemi:

        İşletim sisteminizi seçin:

        Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

        Dilinizi seçin:

        İyi haberler var

        Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

        Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

        Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

        Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

        Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

        • Standart 2B/3B CAD araçları
        • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
        • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
        • Sadece yerel görüntüleme
        • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
        • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
        • Sadece forum desteği
        • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

        Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

        Sonraki
        EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
        Baştan Başla

        Telefon numarası doğrulama

        Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

        Telefon numarası girin

        Doğrulama yöntemi seçin

        SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

        Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

        Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

        Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

        Baştan Başla

        Şirketiniz hakkında bilgi verin:

        Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

          Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

          Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
          reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
          Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
          İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
          İndirmeniz başladı.
          Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
          Architecture, Engineering & Construction Collection
          Revit
          Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
          ŞİMDİ İNDİR
          Product Design & Manufacturing Collection
          Inventor
          Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
          ŞİMDİ İNDİR
          Endüstri paketimizdeki tüm ürünlere göz atın
          Fusion 360
          reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
          Gönder

          UYARI:

          İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

          Deneme sürümünüzü seçin

          Hangi ürünü denemek istersiniz?

          Baştan Başla

          İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

          KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

            Sistem gereksinimlerine bakın

            DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

            ÖNERİLENLER

            10 Mbps Internet bağlantısı
            Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

            Baştan Başla

            Başlayalım

            Deneme sürümünü başlatın

            30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

            İşletim sistemi:

            İşletim sisteminizi seçin:

            Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

            Dilinizi seçin:

            İyi haberler var

            Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

            Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

            Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

            Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

            Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

            • Standart 2B/3B CAD araçları
            • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
            • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
            • Sadece yerel görüntüleme
            • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
            • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
            • Sadece forum desteği
            • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

            Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

            Sonraki
            EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
            ŞİMDİ BAŞLAYIN
            Baştan Başla

            Telefon numarası doğrulama

            Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

            Telefon numarası girin

            Doğrulama yöntemi seçin

            SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

            Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

            Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

            Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

            Baştan Başla

            Şirketiniz hakkında bilgi verin:

            Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

              Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

              Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
              reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.

              İndirmeniz başladı.

              Bu işlem biraz süre alabilir. Kahve önerebilir miyiz (dahil değildir)?

              Tamamlandığında dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun.

              Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.

              Inventor Tolerance Analysis free trial
              reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
              Gönder

              UYARI:

              İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

              Deneme sürümünüzü seçin

              Hangi ürünü denemek istersiniz?

              Baştan Başla

              İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

              KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                Sistem gereksinimlerine bakın

                DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                ÖNERİLENLER

                10 Mbps Internet bağlantısı
                Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                Baştan Başla

                Başlayalım

                Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                Deneme sürümünü başlatın

                30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                İşletim sistemi:

                İşletim sisteminizi seçin:

                Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                Dilinizi seçin:

                İyi haberler var

                Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                • Standart 2B/3B CAD araçları
                • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                • Sadece yerel görüntüleme
                • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                • Sadece forum desteği
                • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

                Sonraki
                EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                Baştan Başla

                Telefon numarası doğrulama

                Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                Telefon numarası girin

                Doğrulama yöntemi seçin

                SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                Baştan Başla

                Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                  Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                  Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                  reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                  Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                  İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                  adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                  İndirmeniz başladı.
                  Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                  Inventor
                  Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                  ŞİMDİ İNDİR
                  Bu koleksiyondaki tüm ürünlere göz atın
                  Inventor CAM
                  reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                  Gönder

                  UYARI:

                  İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                  Deneme sürümünüzü seçin

                  Hangi ürünü denemek istersiniz?

                  Baştan Başla

                  İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                  KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                    Sistem gereksinimlerine bakın

                    DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                    1 GB

                    ÖNERİLENLER

                    10 Mbps Internet bağlantısı
                    Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                    YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

                    Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

                    Baştan Başla

                    Başlayalım

                    Deneme sürümünü başlatın

                    30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                    İşletim sistemi:

                    İşletim sisteminizi seçin:

                    Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                    Dilinizi seçin:

                    İyi haberler var

                    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                    Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                    • Standart 2B/3B CAD araçları
                    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                    • Sadece yerel görüntüleme
                    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                    • Sadece forum desteği
                    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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                    Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                    Baştan Başla

                    Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                    Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                      Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                      Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                      Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                      İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                      İndirmeniz başladı.
                      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                      Inventor
                      Professional-grade product design and engineering tools for 3D mechanical design, simulation, visualization, and documentation.
                      ŞİMDİ İNDİR
                      Inventor Tolerance Analysis
                      Inventor Tolerance Analysis software is designed to understand the cost impact of dimensional variation. 
                      ŞİMDİ İNDİR
                      Bu koleksiyondaki tüm ürünlere göz atın
                      Factory Design Utilities free trial
                      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                      Gönder

                      UYARI:

                      İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                      Deneme sürümünüzü seçin

                      Hangi ürünü denemek istersiniz?

                      Baştan Başla

                      İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                      KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                        Sistem gereksinimlerine bakın

                        DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                        ÖNERİLENLER

                        10 Mbps Internet bağlantısı
                        Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                        Baştan Başla

                        Başlayalım

                        Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                        Deneme sürümünü başlatın

                        30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                        İşletim sistemi:

                        İşletim sisteminizi seçin:

                        Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                        Dilinizi seçin:

                        İyi haberler var

                        Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                        Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                        Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                        Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                        Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                        • Standart 2B/3B CAD araçları
                        • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                        • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                        • Sadece yerel görüntüleme
                        • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                        • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                        • Sadece forum desteği
                        • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                        Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

                        Sonraki
                        EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                        Baştan Başla

                        Telefon numarası doğrulama

                        Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                        Telefon numarası girin

                        Doğrulama yöntemi seçin

                        SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                        Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                        Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                        Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                        Baştan Başla

                        Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                        Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                          Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                          Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                          reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                          Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                          İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                          İndirmeniz başladı.
                          Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                          Inventor
                          Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                          ŞİMDİ İNDİR
                          AutoCAD
                          Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
                          ŞİMDİ İNDİR
                          Navisworks Manage
                          Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
                          ŞİMDİ İNDİR
                          Bu koleksiyondaki tüm ürünlere göz atın
                          Inventor Nastran free trial
                          reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                          Gönder

                          UYARI:

                          İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                          Deneme sürümünüzü seçin

                          Hangi ürünü denemek istersiniz?

                          Baştan Başla

                          İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                          KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                            Sistem gereksinimlerine bakın

                            DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                            ÖNERİLENLER

                            10 Mbps Internet bağlantısı
                            Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                            YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

                            Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

                            Baştan Başla

                            Başlayalım

                            Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                            Deneme sürümünü başlatın

                            30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                            İşletim sistemi:

                            İşletim sisteminizi seçin:

                            Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                            Dilinizi seçin:

                            İyi haberler var

                            Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                            Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                            Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                            Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                            Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                            • Standart 2B/3B CAD araçları
                            • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                            • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                            • Sadece yerel görüntüleme
                            • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                            • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                            • Sadece forum desteği
                            • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                            Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

                            Sonraki
                            EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                            Baştan Başla

                            Telefon numarası doğrulama

                            Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                            Telefon numarası girin

                            Doğrulama yöntemi seçin

                            SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                            Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                            Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                            Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                            Baştan Başla

                            Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                            Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                              Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                              Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                              reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                              Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                              İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                              adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                              İndirmeniz başladı.
                              Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                              Inventor
                              Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                              ŞİMDİ İNDİR
                              Inventor Tolerance Analysis
                              Inventor Tolerance Analysis yazılımı, boyutsal çeşitliliğin maliyet üzerindeki etkisini anlamak için tasarlanmıştır.
                              ŞİMDİ İNDİR
                              Bu koleksiyondaki tüm ürünlere göz atın
                              Navisworks Manage free trial
                              reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                              Gönder

                              UYARI:

                              İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                              Deneme sürümünüzü seçin

                              Hangi ürünü denemek istersiniz?

                              Baştan Başla

                              İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                              KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                                Sistem gereksinimlerine bakın

                                DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                                1 GB

                                ÖNERİLENLER

                                10 Mbps Internet bağlantısı
                                Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                                Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

                                Yazılımı indirmenize gerek yok.
                                Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
                                Baştan Başla

                                Başlayalım

                                Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                                Deneme sürümünü başlatın

                                30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                                İşletim sistemi:

                                İşletim sisteminizi seçin:

                                Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                                Dilinizi seçin:

                                İyi haberler var

                                Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                                Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                                Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                                Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                                Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                                • Standart 2B/3B CAD araçları
                                • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                                • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                                • Sadece yerel görüntüleme
                                • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                                • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                                • Sadece forum desteği
                                • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                                Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

                                Sonraki
                                EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                                Baştan Başla

                                Telefon numarası doğrulama

                                Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                                Telefon numarası girin

                                Doğrulama yöntemi seçin

                                SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                                Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                                Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                                Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                                Baştan Başla

                                Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                                Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                                  Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                                  Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                                  reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                                  Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                                  İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                                  adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                  İndirmeniz başladı.
                                  Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                                  Architecture, Engineering & Construction Collection
                                  Revit
                                  Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
                                  ŞİMDİ İNDİR
                                  Product Design & Manufacturing Collection
                                  Inventor
                                  Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                                  ŞİMDİ İNDİR
                                  Endüstri paketimizdeki tüm ürünlere göz atın
                                  3ds Max
                                  reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                                  Gönder

                                  UYARI:

                                  İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                                  Deneme sürümünüzü seçin

                                  Hangi ürünü denemek istersiniz?

                                  Baştan Başla

                                  İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                                  KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                                    Sistem gereksinimlerine bakın

                                    DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                                    8 GB

                                    ÖNERİLENLER

                                    10 Mbps Internet bağlantısı
                                    Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                                    Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

                                    Yazılımı indirmenize gerek yok.
                                    Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
                                    Baştan Başla

                                    Başlayalım

                                    Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                                    Deneme sürümünü başlatın

                                    30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                                    İşletim sistemi:

                                    İşletim sisteminizi seçin:

                                    Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                                    Dilinizi seçin:

                                    İyi haberler var

                                    Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                                    Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                                    Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                                    Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                                    Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                                    • Standart 2B/3B CAD araçları
                                    • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                                    • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                                    • Sadece yerel görüntüleme
                                    • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                                    • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                                    • Sadece forum desteği
                                    • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                                    Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

                                    Sonraki
                                    EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                                    Baştan Başla

                                    Telefon numarası doğrulama

                                    Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                                    Telefon numarası girin

                                    Doğrulama yöntemi seçin

                                    SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                                    Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                                    Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                                    Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                                    Baştan Başla

                                    Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                                    Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                                      Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                                      Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                                      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                                      Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                                      İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                                      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                      İndirmeniz başladı.
                                      Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                                      Architecture, Engineering & Construction Collection
                                      Revit
                                      Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
                                      ŞİMDİ İNDİR
                                      Product Design & Manufacturing Collection
                                      Inventor
                                      Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                                      ŞİMDİ İNDİR
                                      Endüstri paketimizdeki tüm ürünlere göz atın
                                      ReCap Pro free trial
                                      reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                                      Gönder

                                      UYARI:

                                      İşletim sisteminiz için indirebileceğiniz deneme sürümü mevcut değil.

                                      Deneme sürümünüzü seçin

                                      Hangi ürünü denemek istersiniz?

                                      Baştan Başla

                                      İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

                                      KULLANILABİLİR PLATFORMLAR

                                        Sistem gereksinimlerine bakın

                                        DENEME SÜRÜMÜ DOSYA BOYUTU (tahmin edilen maksimum boyut)

                                        4 GB

                                        ÖNERİLENLER

                                        10 Mbps Internet bağlantısı
                                        Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

                                        Bir dosyayı görüntülemeniz mi gerekiyor?

                                        Yazılımı indirmenize gerek yok.
                                        Dosyaları açmak ve görüntülemek için ücretsiz aracı edinin.
                                        Baştan Başla

                                        Başlayalım

                                        Bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım:

                                        Deneme sürümünü başlatın

                                        30 günlüğüne tüm olanak ve özelliklere tam erişim sağlayın.

                                        İşletim sistemi:

                                        İşletim sisteminizi seçin:

                                        Bu yazılım işletim sisteminiz ile uyumlu olmayabilir, ancak farklı bir makineye yüklemek için indirebilirsiniz.

                                        Dilinizi seçin:

                                        İyi haberler var

                                        Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kar amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekir.

                                        Autodesk ürünlerini eğitim amacıyla kullanma erişimi için onay alın.

                                        Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.

                                        Kişisel, hobi amaçlı kullanıma yönelik Fusion 360'ı indirin

                                        Sınırlı hobi kullanıcıları ve ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz, sınırlı Fusion 360 sürümü. Temel özellikler şunları içermektedir:

                                        • Standart 2B/3B CAD araçları
                                        • Sınırlı elektronikler - 2 şema, 2 katman, 80 cm2 kart alanı
                                        • Temel üretim - 2,5 eksenli frezeleme ve 3 eksenli frezeleme, tornalama, FFF katmanlı, imalat
                                        • Sadece yerel görüntüleme
                                        • 10 etkin ve düzenlenebilir Fusion 360 belgesi ile sınırlıdır, sınırsız etkin olmayan belge
                                        • Sadece tek kullanıcılı veri yönetimi
                                        • Sadece forum desteği
                                        • Sınırlı dosya türü içe ve dışa aktarma

                                        Tüm özellik ve işlevlere ihtiyacınız mı var? Fusion 360'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın.

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                                        EĞİTİM TOPLULUĞUNA GİT
                                        Baştan Başla

                                        Telefon numarası doğrulama

                                        Hesabınızı doğrulamaya yardımcı olmak için telefonunuza benzersiz bir kod gönderilecektir.

                                        Telefon numarası girin

                                        Doğrulama yöntemi seçin

                                        SESLİ (ARAMA) SMS (MESAJ)

                                        Son rakamları şu şekilde olan telefon numarasına gönderilen kodu girin: Tekrar gönder

                                        Kod 10 dakika boyunca geçerli olacaktır DOĞRULA

                                        Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

                                        Baştan Başla

                                        Şirketiniz hakkında bilgi verin:

                                        Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

                                          Lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin (gerekli):

                                          Bu bilgi, size doğru deneme sürümü hükümleri ve koşullarını sağlamamıza yardımcı olur. Bazı ülkeler, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak özel koşullar sağlamamızı şart koşar.
                                          reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Koşulları geçerlidir.
                                          Başka bir şekilde mi indirmeniz gerekiyor?
                                          İndirme Yöneticisi'ni kullanın 
                                          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                          İndirmeniz başladı.
                                          Tamamlandığında, indirdiğiniz dosyanın bilgisayarınızdaki konumunu bulun. Deneme sürümünüzü başlatmak için yüklemeyi çalıştırın.
                                          Architecture, Engineering & Construction Collection
                                          InfraWorks
                                          ŞİMDİ İNDİR
                                          Product Design & Manufacturing Collection
                                          Inventor
                                          Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı
                                          ŞİMDİ İNDİR
                                          Media & Entertainment Collection
                                          Maya
                                          Filmler, oyunlar ve televizyona yönelik 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntüleme yazılımı
                                          ŞİMDİ İNDİR
                                          Endüstri paketimizdeki tüm ürünlere göz atın

                                          product badgePRODUCT DESIGN & MANUFACTURING COLLECTION / Oluşturun

                                          Daha hızlı şekilde daha iyi ürünler oluşturun

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                                          Satış ekibimizle görüşün. Çeşitli ödeme seçenekleri mevcuttur. +90 212 900 3420 (Ücretsiz arama)

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                                          Hızla eksiksiz ürün modelleri oluşturun

                                          Product Design & Manufacturing Collection ile modellenmiş ve dokümantasyonu oluşturulmuş endüstriyel makine tasarımı

                                          Tek bir parçadan devasa derlemelere kadar, profesyonel düzeyde 3B parametrik tasarım özelliklerini ve 2B taslak çizim araç setlerini kullanarak ürünlerinizi kolayca modelleyip belgeleyin.

                                          Yüksek düzeyde verimli üretim hatlarının başlangıç noktası

                                          Feige Filling üretim hattının birleşik 2B ve 3B görselleştirmesi

                                          Resim Feige FILLING tarafından sağlanmıştır

                                          Kritik tasarım kararlarının iletilmesine yardımcı olmak için otomatik olarak ayrıntılı 3B modellere dönüştürülebilen bildik 2B iş akışlarını kullanarak üretim hattı yerleşimlerini kavramsallaştırın.

                                          Product Design & Manufacturing Collection tanıtımı

                                          Masaüstü monitörde görüntülenen Inventor kullanıcı arayüzünde endüstriyel makine tasarımı

                                          Güçlü CAD, CAM ve CAE araçlarının Product Design & Manufacturing Collection'da nasıl bir araya geldiğini görün. Sık karşılaşılan bazı kullanım durumlarında size yol gösterecek olan teknik uzmanlarımıza katılın.

                                          Web seminerini izleyin (İngilizce)

                                          Fikrinizi nefes kesen görsellerle iletin

                                          Bir jet motorunun gerçekçi görselleştirmesi

                                          Tasarım incelemelerinde, dokümantasyonda ve satış ve pazarlama malzemelerinde kullanmak için doğrudan 3D modelinizden oluşturulan yüksek kaliteli görüntüler ve animasyonlarla tasarımınızı net bir şekilde iletin.

                                          Üretime geçiş sürecini kolaylaştırın

                                          Üretim toleranslarına ait 3B notlarla işlenmiş parça

                                          Çok eksenli takımyolları ve sac metal yuvaları oluşturmaya yönelik entegre araçlarla tasarımdan üretime sorunsuzca geçmenize yardımcı olan verimli süreçler oluşturun.

                                          Müşterilerimizin söyledikleri

                                          Video: Bu şirket, karmaşık eğlence parkı araçlarının her yönünü oluşturmak için Product Design & Manufacturing Collection'ı kullanıyor.

                                          "Bu çözüm paketi olmadan tasarımı gözümde canlandıramazdım."

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