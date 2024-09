A gestão de software é uma prática centrada na gestão do ciclo de vida dos recursos de software no seio de uma organização.



As práticas de gestão de recursos de software inteligente podem ajudar a empresa a gerir licenças complexas e evitar situações de não conformidade. A gestão de recursos de software também pode ajudar a poupar dinheiro ao identificar casos de implementação excessiva ou insuficiente de licenças.



A gestão de software não consiste apenas em evitar situações de não conformidade. Ajuda a proteger o seu trabalho e a garantir a produtividade, além de constituir uma estratégia de negócios inteligente.