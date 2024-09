A equipa de conformidade de licenças aplica os Termos de utilização da Autodesk e ajuda os clientes a resolver quaisquer instâncias de instalação e utilização de software que não esteja em conformidade. Queremos ajudar todos os nossos clientes no seu esforço de otimização do software e redução dos riscos de não conformidade. Por esta razão, a sua empresa pode ser selecionada para a realização de uma auditoria, também conhecida como Averiguação de licença de software.



Qualquer cliente da Autodesk que tenha um produto Autodesk pode ser selecionado para este processo. Porém, isso não significa que a Autodesk suspeite que a sua empresa não esteja em conformidade. Caso a sua empresa seja selecionada, irá receber um e-mail ou uma carta com a explicação do processo.