Software Autodesk genuíno

Comprar ou utilizar software inválido é algo que pode acontecer facilmente. Os vendedores não autorizados podem vender o software inválido com descontos acentuados, em sites de leilões, ou incorporá-lo no hardware do computador.



Aposte na sua proteção, e na de outros utilizadores, ao informar-se melhor acerca deste importante problema e ao comunicar casos de não conformidade ou sites onde suspeite que esteja a ser feita a venda ou distribuição de produtos Autodesk inválidos.