Infelizmente, é fácil comprar software inválido inadvertidamente. Muitas vezes, os vendedores não autorizados fazem-se passar por revendedores autorizados e vendem software inválido com descontos acentuados. Outros vendedores incorporam o software inválido no hardware do computador. Opte sempre por comprar o software Autodesk diretamente no site Autodesk.pt ou a um parceiro autorizado da Autodesk.