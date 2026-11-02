O desconto por tempo limitado do AutoCAD IST está disponível a partir de 2 de novembro de 2026 e termina em 15 de dezembro de 2026. Esta oferta está disponível para clientes qualificados de pequenas empresas nos seguintes países e territórios: Ilhas Virgens Americanas, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Ilha Christmas, Ilhas Cocos (Keeling), Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Ilhas Falkland, Ilhas Faroé, Fiji, Finlândia, França, Polinésia Francesa, Guiana Francesa, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Ilhas Marshall, Martinique, Mayotte, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos, Monaco, Ilhas Marianas do Norte, Nauru, Países Baixos, Nova Caledónia, Nova Zelândia, Niue, Ilha Norfolk, Noruega, Palau, Papua-Nova Guiné, Ilhas Pitcairn, Polónia, Portugal, Porto Rico, Reunião, Roménia, Samoa, Samoa Americana, São Marinho, Eslovénia, Ilhas Salomão, Espanha, São Pedro e Miquelão, Svalbard, Suécia, Suíça, Tonga, Tuvalu, Reino Unido, Estados Unidos, Vanuatu e Wallis e Futuna. Esta oferta não pode ser combinada com outras ofertas ou promoções e é nula onde for proibida ou limitada por lei. Para compras na Loja da Autodesk, o desconto da oferta aparecerá automaticamente no seu carrinho.
Esta oferta está limitada a um máximo de duas (2) novas licenças de uma subscrição do AutoCAD IST com a duração de 1 ou 3 anos por cliente e a um código promocional por cliente. Esta oferta não é aplicável a renovações de subscrições, à adição de licenças a subscrições existentes ou a produtos adquiridos anteriormente. Os clientes governamentais e educacionais não são elegíveis para esta promoção.
A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR PARTE OU TODA ESTA OFERTA A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO E APENAS NO SEU ENTENDER. OS PREÇOS DO SOFTWARE AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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