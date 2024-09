Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać bezpłatny, roczny dostęp do wersji edukacyjnej produktów i usług Autodesk, odnawialny do czasu wygaśnięcia uprawnień. Jeśli należysz do tej grupy użytkowników, bezpłatne oprogramowanie ReCap Pro możesz uzyskać, korzystając z planu Autodesk Education (angielski).