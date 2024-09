Zarządzanie oprogramowaniem to praktyka zarządzania cyklem życia zasobów oprogramowania w organizacji.



Inteligentne procesy zarządzania zasobami oprogramowania mogą ułatwić firmie zapanowanie nad złożonymi warunkami licencjonowania i wyeliminowanie ryzyka nielegalnego użytkowania. Co więcej, identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji może też oznaczać wymierne oszczędności.



Celem zarządzania oprogramowaniem jest nie tylko unikanie nielegalnego użytkowania. To sposób na inteligentne prowadzenie działalności pozwalający chronić bieżącą pracę i utrzymywać produktywność.