Zespół badania zgodności z warunkami licencjonowania wymusza przestrzeganie Warunków użytkowania Autodesk i pomaga klientom w rozwiązywaniu wszelkich przypadków niezgodnego z tymi warunkami instalowania oprogramowania i jego użytkowania. Chcemy pomóc wszystkim naszym klientom w optymalizacji oprogramowania i zmniejszeniu ryzyka związanego z niezgodnością z Warunkami użytkowania. Dlatego firma może zostać wybrana do audytu zwanego również weryfikacją licencji na oprogramowanie.



Każdy klient Autodesk posiadający produkt Autodesk może zostać wybrany do kontroli w ramach tego procesu — nie oznacza to, że Autodesk podejrzewa firmę o niezgodność z Warunkami użytkowania. Jeśli Twoja firma zostanie wybrana, otrzymasz wiadomość e-mail lub list wyjaśniający proces.