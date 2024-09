Nie. Oprogramowania Autodesk dla uczniów lub na licencji edukacyjnej nie wolno używać do żadnych celów zarobkowych, w tym do celów komercyjnych lub zawodowych, do prowadzenia płatnych szkoleń itp. Jeśli używasz wersji edukacyjnej lub przeznaczonej dla uczniów do celów komercyjnych, odwiedź stronę www.autodesk.com/pl/products, aby poznać możliwości zakupu odpowiedniego produktu.