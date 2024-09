Program Autodesk Maya Indie ma zapewnić niezależnym twórcom bardziej przystępny cenowo sposób licencjonowania programu Maya w projektach komercyjnych. Natomiast nie jest on przeznaczony dla osób lub organizacji o przychodach większych niż 100 000 USD* rocznie lub pracujących nad projektami o budżecie ponad 100 000 USD.

Pamiętaj, że jeśli zatrudnia Cię organizacja, której roczny przychód wynosi ponad 100 000 USD, nie możesz uzyskać licencji na korzystanie z programu Maya Indie — bez względu na to, czy jesteś wolnym strzelcem, wykonawcą, czy pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. W takim przypadku należy skorzystać z pełnej licencji na subskrypcję. Firma musi nabyć licencję dla Ciebie lub możesz ją kupić samodzielnie (obciążając kosztem licencji zatrudniającą Cię firmę lub nie). W ten sposób chcemy zapewnić, by firmy płaciły nam za licencje na używane przez siebie oprogramowanie w projektach.

To ograniczenie ma zastosowanie, gdy osoba zatrudniona jest w organizacji, która osiąga przychód powyżej 100 000 USD rocznie. Nie ma ono zastosowania do sprzedaży dóbr cyfrowych na rzecz wspomnianych organizacji — o ile łączny roczny przychód z takiej sprzedaży nie przekracza progu 100 000 USD.

Oto kilka przykładów, które pomogą zrozumieć, w jakich sytuacjach możesz się kwalifikować do używania oprogramowania Maya Indie:



Tworzysz i sprzedajesz produkty cyfrowe. Zgłosiła się do Ciebie firma z branży gier o rocznych przychodach powyżej 100 000 USD, chcąc nabyć materiały (gotowe lub tworzone na zlecenie). Za dostarczony produkt otrzymujesz ustaloną kwotę. Jeśli w takim przypadku Twoje przychody wynoszą poniżej 100 000 USD, możesz korzystać z programu Maya Indie. Do przykładowych materiałów należą modele 3D, tekstury, a nawet renderowane obrazy.

Zgłosiła się do Ciebie firma architektoniczna osiągająca przychody ponad 100 000 USD, która chce Cię zatrudnić jako wolnego strzelca do pracy nad wizualizacją. Otrzymujesz stawkę godzinową, dzienną lub tygodniową, a po zakończeniu projektu materiały przechodzą na własność firmy. W takim przypadku nie możesz używać programu Maya Indie.

Kwestią decydującą jest rozstrzygnięcie, czy można uznać, że efekt Twojej pracy należy do Ciebie, czy też pracujesz na zlecenie. Jeśli wytwarzasz i sprzedajesz własność intelektualną oraz zarabiasz w ten sposób poniżej 100 000 USD rocznie, kwalifikujesz się do korzystania z programu Maya Indie. Jeśli pracujesz na zlecenie organizacji, której przychód wynosi powyżej 100 000 USD rocznie, nawet jeśli zarabiasz mniej, nie kwalifikujesz się do korzystania z programu Maya Indie. Oczekujemy, że firma o przychodach powyżej 100 000 USD na rok zapłaci za pełne licencje komercyjne na oprogramowanie, które jest jej (a także twórcom) potrzebne.

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.