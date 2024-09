Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać bezpłatny, roczny dostęp do wersji edukacyjnej produktów i usług Autodesk, który mogą odnawiać do czasu wygaśnięcia uprawnień. Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, możesz uzyskać dostęp do bezpłatnego oprogramowania Maya w ramach planu Autodesk Education (angielski).