AI-animasjon er oppretting eller forbedring av animasjon ved hjelp av algoritmene til kunstig intelligens (AI). Det kan forbedre prosessen med tradisjonell animasjon ved å automatisere deler av arbeidsflyten for å gjøre den mye raskere. AI-animasjon kan også bidra til å få animasjonen til å se mer realistisk ut ved å analysere og gjenskape naturtro bevegelser eller visuelle effekter (VFX) som røyk, ild og vann.

Ved å automatisere visse repetitive oppgaver effektiviseres animasjon med AI-animasjon, noe som gir animatørene tid til å fokusere på mer kreative aspekter som karakterutvikling og visuell historiefortelling. Det kan også tilby mindre animasjonsstudioer et nivå av kompleksitet for miljøer, VFX, teksturer, belysning og andre aspekter ved produksjonen som de kanskje ikke kan oppnå manuelt. Noen AI-animasjonsprogramvarer kan også spare budsjett på utstyret som trengs for tradisjonell animasjon eller virtuell produksjon, som for eksempel utstyr til bevegelsessporing og grønnskjerm- eller blåskjermbakgrunner.

Det er en misforståelse rundt noen AI-animasjonsverktøy at de reduserer kreativiteten til – eller direkte erstatter – animatører. Den beste AI-animasjonsteknologien kan imidlertid bidra til et best-of-both-verdener-scenario for animatører, der de får den kraftige effektiviteten til AI-animasjonsprogramvare, men likevel beholder full kreativ kontroll.