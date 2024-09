Med kommandoen for direktekobling i Twinmotion for Revit kan fildata fra en Revit 3D-visning sendes direkte til Twinmotion for visualisering. Denne direktekoblingsfunksjonen synkroniserer Revit-data med Twinmotion og sikrer at endringer i Revit-modellen oppdateres til Twinmotions kreative miljø. Revit-data kan også overføres til Twinmotion via Datasmith Exporter for Revit, som er inkludert i Twinmotion for Revit-versjon 2024 og nyere. I tidligere versjoner av Revit er Datasmith Exporter for Revit tilgjengelig som en tilleggsmodul og kan brukes til å flytte data fra Revit til Twinmotion-versjonene 2023.1 og 2023.2.