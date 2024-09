Bransjeløsningen inneholder produktene som trengs for å fullføre design- og byggearbeidsflyter gjennom hele prosjektets livssyklus, som konseptdesign, koordinering på byggeplassen, miljøanalyse, brodesign, strukturanalyse, ståldetaljering og -tilvirkning samt tilvirkning av mekaniske elementer. Datautveksling og interoperabilitet mellom produktene i bransjeløsningen gjør at du kan flytte data mellom produktene og tredjepartsprogrammer for å fullføre disse arbeidsflytene. Bransjeløsningen inkluderer også tilgang til et datamiljø med tilgang til dokumentbehandling og kontroll for hele prosjektteamet. Med Autodesk Docs kan team forenkle arbeidsflyter for gjennomgang og godkjenning, samt dataadministrasjon, gjennom hele prosjektets livssyklus.