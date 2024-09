Forstå prosjektenes karboneffekt fra konseptdesign ved hjelp av Revit-tillegget for Insight. Overfør Revit-energianalysemodellen din til Insight for å vurdere avveininger forbundet med bygningsytelse. Kjør scenarioer for karbonreduksjon og ta veloverveide designbeslutninger for å tilnærme deg design med et lavkarbonperspektiv.