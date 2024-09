Last ned en gratis prøveversjon av enhver programvare som inngår i Product Design & Manufacturing Collection – du kan prøve flere produkter samtidig. Sørg for at du har en Internett-hastighet på minst 10 Mbit/s, og at du har nok plass på harddisken. Prøveversjonene tar ofte stor diskplass. Last ned prøveversjonene én om gangen, og start datamaskinen på nytt for å komme i gang. Følg våre trinnvise instruksjoner for nedlasting og installering for hjelp med å prøve produktene i bransjeløsningen.