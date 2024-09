Autodesk Flex er et forbruksbetalt alternativ som lar deg forhåndskjøpe tokener for å få tilgang til alle produkter som er tilgjengelige med Flex, til en døgnsats. Prisene varierer avhengig av produktet som brukes. Flex er et flott alternativ for teammedlemmer eller enkeltpersoner som vil prøve et produkt eller bare trenger sporadisk tilgang.