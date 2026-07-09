Gestionar la configuración de IA avanzada

Cuando esta experiencia esté disponible, la IA avanzada estará activada por defecto para todos los proyectos en los centros que tengan esta posibilidad. Puedes cambiar la configuración en cualquier momento si prefieres desactivar la IA avanzada.

La configuración de IA avanzada se aplica a las funciones de IA avanzada en bloque. No es posible activar o desactivar funciones de IA avanzada por separado.