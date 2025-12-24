Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
La sección Uso de recursos y API de Autodesk Account muestra en tiempo real los saldos y los datos de uso de los recursos (elementos utilizados en las suscripciones basadas en la capacidad) y las API. Obtén más información sobre las suscripciones basadas en capacidad (inglés).
Todos los recursos, incluidas las API, se agrupan en el nivel de equipo. Por ejemplo, si hay 1000 activos disponibles para Info360 Asset en el equipo A, los usuarios con acceso completo en ese equipo podrán acceder a ellos por orden de llegada.
La medida de facturación para cada unidad de API es una unidad cobrada. Cada unidad cobrada equivale a una cantidad fija de uso de la API.
A los suscriptores del nivel gratuito, no se les cobra ningún costo por unidad. El saldo de API se actualiza cuando se utiliza una unidad completa. Por ejemplo, si 1 unidad equivale a 20 minutos de procesamiento, el saldo se actualiza tras 20 minutos de uso.
A los suscriptores de nivel de pago no se les facturarán ni cobrarán tokens por unidades parciales. Por ejemplo, si solo utilizas 10 minutos de procesamiento en un ciclo de facturación y la unidad de cobro es de 20 minutos, no se te cobrará nada. Los 10 minutos utilizados se transfieren al siguiente ciclo de facturación.
Si tienes diferentes tipos de suscripción en el mismo equipo, el sistema calcula el uso de API en el siguiente orden:
En estas secciones, se muestra el uso real, no las unidades cobradas. Observe lo siguiente:
Al suscribirte al modo de pago por demanda, ten en cuenta lo siguiente:
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
¿Qué nivel de soporte tienes?
Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.