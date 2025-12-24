La medida de facturación para cada unidad de API es una unidad cobrada. Cada unidad cobrada equivale a una cantidad fija de uso de la API.

A los suscriptores del nivel gratuito, no se les cobra ningún costo por unidad. El saldo de API se actualiza cuando se utiliza una unidad completa. Por ejemplo, si 1 unidad equivale a 20 minutos de procesamiento, el saldo se actualiza tras 20 minutos de uso.

A los suscriptores de nivel de pago no se les facturarán ni cobrarán tokens por unidades parciales. Por ejemplo, si solo utilizas 10 minutos de procesamiento en un ciclo de facturación y la unidad de cobro es de 20 minutos, no se te cobrará nada. Los 10 minutos utilizados se transfieren al siguiente ciclo de facturación.

Si tienes diferentes tipos de suscripción en el mismo equipo, el sistema calcula el uso de API en el siguiente orden: