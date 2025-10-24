Puedes definir cualquier usuario (excepto un administrador principal o secundario) como usuario externo en Administración de usuarios. Por lo general, esto se hace para las personas que no son empleados, como contratistas o proveedores.

Nota: Por defecto, los usuarios que se añaden automáticamente desde un centro al equipo a través de un producto de colaboración en la nube integrado (como Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build o Autodesk Takeoff) se designan como usuarios externos.