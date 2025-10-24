Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Puedes definir cualquier usuario (excepto un administrador principal o secundario) como usuario externo en Administración de usuarios. Por lo general, esto se hace para las personas que no son empleados, como contratistas o proveedores.
Nota: Por defecto, los usuarios que se añaden automáticamente desde un centro al equipo a través de un producto de colaboración en la nube integrado (como Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build o Autodesk Takeoff) se designan como usuarios externos.
En la configuración del equipo, puedes crear reglas de usuario basadas en dominio que administren automáticamente quién se considera un usuario estándar o uno externo. Para establecer usuarios externos por política, activa los usuarios externos basados en dominio en la configuración del equipo.
Para ver los pasos detallados sobre la administración de reglas de usuario controladas por dominio, consulta Administrar la política de funciones de usuario.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
¿Qué nivel de soporte tienes?
Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.