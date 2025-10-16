La política de funciones de usuario permite designar usuarios como un usuario externo o estándar.

Un usuario externo es alguien ajeno a tu organización, como un contratista o un proveedor, que necesita obtener acceso a los productos o los servicios de Autodesk. Esta función, denominada anteriormente como usuario invitado, garantiza una colaboración segura sin exponer recursos internos confidenciales.

Puedes decidir qué política se aplica a los usuarios externos, ya sea mediante el uso de la configuración por defecto en Administración de usuarios o reglas basadas en nombres de dominio. Esto te ayuda a controlar si se trata a alguien como usuario externo o como usuario estándar, lo que facilita la administración de acceso de forma segura y transparente.