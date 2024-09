Soporte técnico para la instalación virtual

Autodesk proporciona soporte técnico para asegurarse de que el software funciona correctamente, pero no proporciona soporte técnico para tu entorno virtual. Si tienes un problema que requiere soporte técnico, es posible que nuestros expertos en soporte deban verificar que el problema esté relacionado con el software y no con el entorno virtual. Pueden pedirte que repliques el comportamiento problemático en un entorno físico. Si se puede replicar, proporcionarán soporte. Si no se puede replicar, deberás ponerte en contacto con tu proveedor de virtualización para obtener soporte.