Architecture 툴셋은 프로젝트를 더욱 빠르게 완료하고 프로젝트 파이프라인을 축척하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 시간 절약 기능 및 작업 자동화를 통해 건축 설계 및 제도 생산성을 최대 61%* 높여 보십시오.
라이브러리 액세스: 다중 레벨 블록을 포함한 8,800개 이상의 건축 구성요소로 구성
자동 생성: 평면도, 입면도, 구획도 및 천장 그리드를 자동으로 생성
신속한 배치: 실제 구성으로 벽, 문 및 창을 신속하게 배치
특성 세트 신속 선택
QSELECTPROPERTYSET는 객체 유형 및 특성 세트를 필터링하여 선택 세트를 작성합니다. 예를 들어, 도면에서 동일한 특성 세트 값을 공유하는 모든 유사 객체를 선택할 수 있습니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.
8,800개 이상의 건축 구성요소
다중 레벨 블록을 포함한 8,800개 이상의 지능형 건축 구성요소를 활용하여 다양한 도면층 표준을 지원합니다. 기존 도면층 표준 중 하나가 프로젝트 요구를 충족하지 못하는 경우 기존 도면층 표준을 사용자화하여 자신만의 도면층 표준을 작성할 수 있습니다.
도면 버전 관리
파일 체크 아웃 및 체크 인을 통해 버전을 관리하고, 무단 수정을 방지하고, 도면 무결성을 보장할 수 있습니다. 주석 내역과 함께 도면의 이전 버전으로 쉽게 되돌리고 체크 인 시간이 추가된 도면 이름을 볼 수 있습니다.
도면층 표준 준수
툴셋은 미리 정의된 도면층 표준 및 일치하는 도면층 키 스타일을 사용하여 현재 표준에 따라 여러 도면층을 작성합니다. 이렇게 하면 도면에 객체를 추가할 때 필요에 따라 도면층을 자동으로 생성할 수 있습니다.
화면표시 시스템
화면표시 시스템을 사용하면 건축 객체를 한 번만 그리면 됩니다. 그리고 나면 객체의 모양이 다양한 유형의 도면, 뷰 방향 및 상세 레벨의 화면표시 요구 사항에 맞게 자동으로 변경됩니다.
공간 및 구역 객체를 사용하여 설계
설계 옵션을 개선할 수 있습니다. 공간으로 보고서를 구성하고 구역을 사용하여 서로 다른 계획에 따라 공간을 다양한 그룹으로 구조화하십시오.
상세 구성요소 관리자
상세 구성요소 관리자 대화상자를 사용하여 여러 상세 구성요소 데이터베이스 간을 원활하게 이동할 수 있습니다. 계층 구조 트리 뷰 및 필터 기능을 사용하면 데이터베이스 내의 개별 구성요소를 쉽게 찾을 수 있습니다.
건축 리노베이션
기존 구성, 철거된 구성 및 새로운 구성을 단일 도면에 표시합니다. 따라서 더 신속하게 설계하고 리노베이션할 수 있으며 일반적으로 여러 도면을 편집하면서 발생하는 오류를 방지할 수 있습니다.
이 연구에서 Architecture 툴셋은 생산성을 최대 61%까지 높여* 일반 AutoCAD 건축 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.