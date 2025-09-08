Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
전기 제어 시스템을 생성, 수정 및 문서화하는 데 도움이 되는 전기 설계 기능을 통해 생산성을 최대 95%* 높여 보십시오. Electrical 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
라이브러리 액세스: 65,000개 이상의 지능형 전기 기호로 구성
자동화: 와이어 번호 매기기 및 구성요소 태그 생성
자동 생성 및 업데이트: 사용자화된 여러 보고서
와이어 번호 주석 업데이트
프로젝트 전체 또는 도면 전체 와이어 번호 업데이트를 사용하여 그래픽 터미널 스트립, 테이블 스타일의 터미널 스트립 및 점퍼 차트를 포함한 터미널 블록 표현 및 패널 외곽설정의 주석을 업데이트할 수 있습니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.
제조업체 카탈로그 컨텐츠
제어 릴레이, 지시등, 누름 버튼, 선택 스위치, 시간 릴레이 및 인클로저에 대한 Schneider Electric 카탈로그 컨텐츠 및 관련 패널 외곽설정 도면에 액세스하십시오.
65,000개 이상의 전기 기호
사용하기 쉽고, 사용자화 가능한 다양한 색상의 전기 기호로 구성된 광범위한 라이브러리 중에서 선택하여 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 기존 기호가 필요를 충족하지 못하는 경우 기호 빌더 도구를 사용하여 즉시 기호를 변환하거나 사용자 구성요소를 작성할 수 있습니다.
전기 표준 준수
Electrical 툴셋은 최신 전기 표준을 지원할 뿐만 아니라 기존 표준을 지원하기 위한 JIC 및 이전 IEC 기호 라이브러리를 계속 제공합니다.
쉬운 프로젝트 관리
시간을 절약해 주는 프로젝트 관리자 기능을 사용하여 생산성을 높이고 프로젝트를 단순화할 수 있습니다. 구성요소의 태그를 재지정하고 파일을 쉽게 변경하고 간단한 내보내기 옵션을 이용할 수 있습니다.
SQL 카탈로그 지원
SQL 카탈로그 데이터베이스 지원으로 시간을 절약할 수 있습니다. Autodesk Vault에서 재료 명세서(BOM)를 생성하면 AutoCAD Electrical 도면의 데이터가 카탈로그 데이터베이스의 상세 정보를 포함하여 보고서에 자동으로 추가됩니다.
코일 및 접점 상호 참조
회로 빌더에서 회로를 동적으로 작성하는 동안 상위/하위 접점을 실시간으로 추적하고 각 구성요소에 구성요소 태그를 지정하여 프로젝트를 간소화할 수 있습니다.
스프레드시트를 사용하여 PLC 입출력 도면 작성
단일 데이터 파일을 사용하여 여러 도면을 생성함으로써 워크플로우 속도를 높일 수 있습니다. 프로젝트의 입출력 지정을 정의하고 스프레드시트, 데이터베이스 또는 쉼표로 구분된 텍스트 파일에서 PLC 도면을 자동으로 생성하십시오.
이 연구에서 Electrical 툴셋은 생산성을 최대 95%까지 높여* 일반 AutoCAD 전기 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.