AutoCAD Plus 2026에 포함된 Electrical 툴셋

전기 제어 시스템을 생성, 수정 및 문서화하는 데 도움이 되는 전기 설계 기능을 통해 생산성을 최대 95%* 높여 보십시오. Electrical 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 라이브러리 액세스: 65,000개 이상의 지능형 전기 기호로 구성

  • 자동화: 와이어 번호 매기기 및 구성요소 태그 생성

  • 자동 생성 및 업데이트: 사용자화된 여러 보고서

AutoCAD Electrical 툴셋을 사용하여 설계된 전기 패널

Electrical 툴셋 기능

AutoCAD Plus Electrical 2026의 새로운 기능

와이어 번호 주석 업데이트

프로젝트 전체 또는 도면 전체 와이어 번호 업데이트를 사용하여 그래픽 터미널 스트립, 테이블 스타일의 터미널 스트립 및 점퍼 차트를 포함한 터미널 블록 표현 및 패널 외곽설정의 주석을 업데이트할 수 있습니다.

자세히 알아보기

표준 치수 정보를 포함하는 향상된 케이블 표식기 라이브러리

모든 기존 표준에 대한 구조도 라이브러리의 케이블 표식기 기호에 RATING2 속성이 포함됩니다.

자세히 알아보기

연결된 지원 파일

이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.

자세히 알아보기

제조업체 카탈로그 컨텐츠

제어 릴레이, 지시등, 누름 버튼, 선택 스위치, 시간 릴레이 및 인클로저에 대한 Schneider Electric 카탈로그 컨텐츠 및 관련 패널 외곽설정 도면에 액세스하십시오.

자세히 알아보기

전기 설계용 전문 도구 살펴보기

65,000개 이상의 전기 기호

사용하기 쉽고, 사용자화 가능한 다양한 색상의 전기 기호로 구성된 광범위한 라이브러리 중에서 선택하여 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 기존 기호가 필요를 충족하지 못하는 경우 기호 빌더 도구를 사용하여 즉시 기호를 변환하거나 사용자 구성요소를 작성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

와이어 및 구성요소 태그 자동화

향상된 자동화를 통해 시간을 절약하고 와이어에 자동으로 번호를 매기고 구성요소 태그를 생성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

자동 보고서

사용자화된 여러 보고서를 자동으로 생성하고 업데이트하여 워크플로우를 단순화하고 시간을 절약할 수 있습니다.

자세히 알아보기

전기 표준 준수

Electrical 툴셋은 최신 전기 표준을 지원할 뿐만 아니라 기존 표준을 지원하기 위한 JIC 및 이전 IEC 기호 라이브러리를 계속 제공합니다.

자세히 알아보기

쉬운 프로젝트 관리

시간을 절약해 주는 프로젝트 관리자 기능을 사용하여 생산성을 높이고 프로젝트를 단순화할 수 있습니다. 구성요소의 태그를 재지정하고 파일을 쉽게 변경하고 간단한 내보내기 옵션을 이용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

회로 설계 및 재사용

회로 빌더로 전기 설계를 간소화합니다. 미리 채워진 데이터를 이용하여 모터 제어 및 급전 회로의 샘플링을 작성하고 주석을 달 수 있습니다.

자세히 알아보기

SQL 카탈로그 지원

SQL 카탈로그 데이터베이스 지원으로 시간을 절약할 수 있습니다. Autodesk Vault에서 재료 명세서(BOM)를 생성하면 AutoCAD Electrical 도면의 데이터가 카탈로그 데이터베이스의 상세 정보를 포함하여 보고서에 자동으로 추가됩니다.

자세히 알아보기

코일 및 접점 상호 참조

회로 빌더에서 회로를 동적으로 작성하는 동안 상위/하위 접점을 실시간으로 추적하고 각 구성요소에 구성요소 태그를 지정하여 프로젝트를 간소화할 수 있습니다.

자세히 알아보기

스프레드시트를 사용하여 PLC 입출력 도면 작성

단일 데이터 파일을 사용하여 여러 도면을 생성함으로써 워크플로우 속도를 높일 수 있습니다. 프로젝트의 입출력 지정을 정의하고 스프레드시트, 데이터베이스 또는 쉼표로 구분된 텍스트 파일에서 PLC 도면을 자동으로 생성하십시오.

자세히 알아보기
전기 작업장에서 일하고 있는 남자

Electrical 툴셋의 이점

이 연구에서 Electrical 툴셋은 생산성을 최대 95%까지 높여* 일반 AutoCAD 전기 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.

*고지 사항

Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.