HVAC와 건물 시스템은 생산성을 최대 85%*까지 높이는 MEP(기계, 전기 및 배관)용 산업군별 툴셋으로 쉽게 제작됩니다. MEP 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
라이브러리 액세스: 10,500개 이상의 지능형 MEP 객체로 구성
워크플로우 최적화: 개별 팔레트와 도메인별 리본 사용
자동 업데이트: 변경 사항이 발생 시 도면, 시트 및 일람표를 자동으로 업데이트
10,500개 이상의 지능형 MEP 객체
기계, 전기 및 배관 시스템의 실제 구성요소를 나타내는 광범위한 객체 라이브러리를 사용하여 설계 요구 사항을 보다 쉽게 충족할 수 있습니다.
자동 객체 업데이트
변경 사항이 발생하면 도면, 시트 및 일람표가 자동으로 업데이트되므로 쉽게 오류를 최소화할 수 있습니다. 다른 객체의 특성을 일치시킬 수도 있습니다. 이 기능을 기본 설정 및 프로젝트 요구사항에 맞게 활성화하거나 비활성화하십시오.
도면 버전 관리
파일 체크 아웃 및 체크 인을 통해 버전을 관리하고, 무단 수정을 방지하고, 도면 무결성을 보장할 수 있습니다. 언제든지 도면의 이전 버전으로 쉽게 되돌릴 수 있습니다.
공간 및 구역 객체를 사용하여 설계
공간을 사용하여 보고서를 구성하고, 구역을 사용하여 서로 다른 계획에 따라 공간을 다양한 그룹으로 구조화하여 설계 옵션을 개선할 수 있습니다.
화면표시 시스템
화면표시 시스템을 사용하면 객체를 한 번만 그리면 됩니다. 그리고 나면 객체의 모양이 다양한 유형의 도면, 뷰 방향 및 상세 레벨의 화면표시 요구 사항에 맞게 자동으로 변경됩니다.
상세 구성요소 관리자
상세 구성요소 관리자 대화상자를 사용하여 여러 상세 구성요소 데이터베이스 간을 원활하게 이동할 수 있습니다. 계층 구조 트리 뷰 및 필터 기능을 사용하면 데이터베이스 내의 개별 구성요소를 쉽게 찾을 수 있습니다.
이 연구에서 MEP 툴셋은 생산성을 최대 85%까지 높여* 일반 AutoCAD MEP 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.