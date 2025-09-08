AutoCAD Plus 2026에 포함된 Map 3D 툴셋

Autodesk의 모델 기반 GIS(지리 정보 시스템) 매핑 소프트웨어는 CAD 및 GIS 데이터를 이용하여 계획 수립, 설계 및 관리를 지원하는 기능을 제공합니다. Map 3D 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 공간 데이터에 직접 액세스: FDO(피쳐 데이터 객체) 기술 사용

  • 직접 편집: 지형 공간 데이터를 직접 편집

  • 인프라 시스템 관리: 엔터프라이즈 산업 모형 사용

AutoCAD Map 3D 툴셋을 사용하는 CAD

Map 3D 툴셋 기능

AutoCAD Plus Map 3D 2026의 새로운 기능

FDO ArcGIS Pro

파일 데이터베이스 또는 엔터프라이즈 지형 데이터베이스(예: Oracle, PostgreSQL, SQL Server)에 저장된 GIS 데이터에 액세스할 수 있습니다. 지도에 데이터를 추가한 후 데이터를 수정 및 분석하고 스타일을 지정할 수 있습니다.

수직 좌표계

FDO 래스터는 이제 새로운 수평 좌표계, 새로운 1등급 수직 좌표계 및 좌표계 정의에 대한 업데이트를 제공할 뿐만 아니라 기술 미리보기로 일부 수직 좌표계에 대한 지원을 제공합니다.

연결된 지원 파일

이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.

원활한 CAD 및 GIS 데이터 집계

FDO 기술 사용

다양한 CAD 및 GIS 데이터 형식과 좌표계의 공간 데이터로 작업합니다.

ArcGIS에 연결

DWG 데이터와 GIS 데이터 간 데이터 변환

MapImport와 MapExport를 사용해 충실도 높은 데이터 변환을 수행합니다.

정밀 제도 및 데이터 편집

지형 공간 데이터 직접 편집

표준 AutoCAD 명령으로 ESRI SHP, MapInfo, Oracle 등의 GIS 데이터 소스에 대해 데이터를 편집합니다.

좌표 형상 적용

객체를 작성할 때 COGO(좌표 형상) 입력 명령을 사용하여 정확한 형상을 입력합니다.

도면 정리 작업 실행

도면 정리를 사용하여 시간이 오래 걸리는 일반적인 제도 및 디지타이징 오류 수정을 자동화합니다.

효율적인 인프라 자산 설계 및 관리

엔터프라이즈 산업 모듈 사용

지능형 응용프로그램 모듈을 사용하여 다양한 인프라 시스템을 효율적으로 관리합니다.

데이터를 지능형 산업 모형으로 변환

GIS 데이터를 변환해 지능형 산업 모형을 만들고 관리합니다.

강력한 지도 제작, 분석 및 시각화

스타일 지정 및 주제 지정 적용

스타일 편집기를 사용하여 스타일 지정을 쉽게 업데이트하고 서로 다른 값을 나타내는 데이터 표시에 주제를 이용합니다.

위상 구성

결함이 있는 펌프에서 고객의 하위 공정 식별과 같은 유용한 계산을 수행하는 위상을 작성합니다.

도구로 데이터 분석

버퍼, 중첩 및 공간 조회 등 강력한 기능을 사용하여 데이터를 분석합니다.

대지 개발의 공중 뷰

Map 3D 툴셋의 이점

이 연구에서 Map 3D 툴셋은 생산성을 최대 60%까지 높여* AutoCAD의 일반 매핑 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.

*고지 사항

Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.