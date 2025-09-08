Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk의 모델 기반 GIS(지리 정보 시스템) 매핑 소프트웨어는 CAD 및 GIS 데이터를 이용하여 계획 수립, 설계 및 관리를 지원하는 기능을 제공합니다. Map 3D 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
공간 데이터에 직접 액세스: FDO(피쳐 데이터 객체) 기술 사용
직접 편집: 지형 공간 데이터를 직접 편집
인프라 시스템 관리: 엔터프라이즈 산업 모형 사용
FDO ArcGIS Pro
파일 데이터베이스 또는 엔터프라이즈 지형 데이터베이스(예: Oracle, PostgreSQL, SQL Server)에 저장된 GIS 데이터에 액세스할 수 있습니다. 지도에 데이터를 추가한 후 데이터를 수정 및 분석하고 스타일을 지정할 수 있습니다.
수직 좌표계
FDO 래스터는 이제 새로운 수평 좌표계, 새로운 1등급 수직 좌표계 및 좌표계 정의에 대한 업데이트를 제공할 뿐만 아니라 기술 미리보기로 일부 수직 좌표계에 대한 지원을 제공합니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.
ArcGIS에 연결
이 연구에서 Map 3D 툴셋은 생산성을 최대 60%까지 높여* AutoCAD의 일반 매핑 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.