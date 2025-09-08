Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
- 플랜 선택
- 오토데스크를 통해 구입
- Flex로 사용한 만큼만 지불하세요
- 특별 오퍼
- 영업 팀에 문의하세요. 080-805-9653(무료)
- 도움말
플랜트 설계용 산업군별 툴셋을 이용하여 P&ID(배관도 및 계측도) 및 3D 모델을 작성 및 편집하고, 배관 직교와 등각투영을 추출할 수 있습니다. Plant 3D 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
안전하게 공동 작업: 클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 작업
속도 향상 및 자동화: 컨텍스트 내 명령을 사용하여 P&ID 제도 및 3D 모델링
자동으로 작성: 3D 모델에서 직접 배관 등각투영 도면 자동 작성
시각화 및 매핑의 P&ID 개선 사항
특정 P&ID 대화상자의 시각화가 개선되어 사용자 경험이 향상되었습니다. 또한 상위 클래스에서 하위 클래스로의 매핑이 개선되어 사용 편의성이 높아졌습니다.
공동 작업 워크플로우 개선 사항
공유 선택 리스트, 최신 프로젝트 백업 및 감사 인터페이스, 프로젝트 설정에서 직접 프로젝트 이름을 업데이트하는 기능으로 프로젝트 기능성이 향상되어 일관성과 관리 용이성이 보장됩니다.
사양 편집기 재설계
사양 편집기가 이제 더욱 간결한 디자인과 향상된 사용자화 옵션을 제공합니다. 따라서 사양 및 카탈로그를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이번 재설계에서는 현대적이고 사용자 친화적인 스타일이 적용되었으며, 기존의 3개 탭인 사양, 분기 테이블 및 카탈로그 탭은 그대로 유지됩니다.
3D 모델링 개선 사항
AutoCAD Plant 3D에서는 부속품 및 장비 노즐을 줄이기 위한 새로운 대체 메뉴 옵션을 제공합니다. 음영처리가 기본 비주얼 스타일로 조정되어 최적화된 성능을 즐길 수 있습니다. 장비 본체 미리보기와 향상된 포트 이름 표시 기능도 시각화를 개선합니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.
Plant 3D 공동 작업
클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 프로젝트 팀 간에 플랜트 설계 모델에 대한 공동 작업을 수행하고 규정 준수 요구 사항을 유지할 수 있습니다.
산업 표준 기호 라이브러리
Plant 3D 툴셋은 도구 팔레트에 표준 기호 라이브러리와 함께 제공됩니다. PIP, ISA, ISO/DIN 및 JIS가 포함되어 있습니다.
신속한 3D 플랜트 모델링
파라메트릭 장비 모델링, 구조 강철 라이브러리 및 산업 표준 배관 카탈로그를 사용한 프로젝트별 배관 사양으로 3D 플랜트 모델을 빠르게 작성할 수 있습니다(동영상: 1분 26초).
이 연구에서 Plant 3D 툴셋은 생산성을 최대 74%까지 높여* 일반 AutoCAD 프로세스 플랜트 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
플랜트 설계자는 BIM 360 Design을 사용하여 클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 프로젝트 팀 간에 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
AEC Collection에서 Plant 3D를 사용하여 사양에 맞는 설계, 해석 및 즉시 시공이 가능한 등각투영 작업을 수행할 수 있습니다.
Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, Revit, 기타 BIM 소프트웨어와 도구를 사용하여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.