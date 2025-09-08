AutoCAD Plus 2026에 포함된 Plant 3D 툴셋

플랜트 설계용 산업군별 툴셋을 이용하여 P&ID(배관도 및 계측도) 및 3D 모델을 작성 및 편집하고, 배관 직교와 등각투영을 추출할 수 있습니다. Plant 3D 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 안전하게 공동 작업: 클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 작업  

  • 속도 향상 및 자동화: 컨텍스트 내 명령을 사용하여 P&ID 제도 및 3D 모델링  

  • 자동으로 작성: 3D 모델에서 직접 배관 등각투영 도면 자동 작성  

AutoCAD Plant 3D 툴셋으로 설계된 플랜트의 배관 시스템 모델

Plant 3D 툴셋 기능

AutoCAD Plus Plant 3D 2026의 새로운 기능

시각화 및 매핑의 P&ID 개선 사항

특정 P&ID 대화상자의 시각화가 개선되어 사용자 경험이 향상되었습니다. 또한 상위 클래스에서 하위 클래스로의 매핑이 개선되어 사용 편의성이 높아졌습니다.

자세히 알아보기

공동 작업 워크플로우 개선 사항

공유 선택 리스트, 최신 프로젝트 백업 및 감사 인터페이스, 프로젝트 설정에서 직접 프로젝트 이름을 업데이트하는 기능으로 프로젝트 기능성이 향상되어 일관성과 관리 용이성이 보장됩니다.

자세히 알아보기

사양 편집기 재설계

사양 편집기가 이제 더욱 간결한 디자인과 향상된 사용자화 옵션을 제공합니다. 따라서 사양 및 카탈로그를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이번 재설계에서는 현대적이고 사용자 친화적인 스타일이 적용되었으며, 기존의 3개 탭인 사양, 분기 테이블 및 카탈로그 탭은 그대로 유지됩니다.

자세히 알아보기

3D 모델링 개선 사항

AutoCAD Plant 3D에서는 부속품 및 장비 노즐을 줄이기 위한 새로운 대체 메뉴 옵션을 제공합니다. 음영처리가 기본 비주얼 스타일로 조정되어 최적화된 성능을 즐길 수 있습니다. 장비 본체 미리보기와 향상된 포트 이름 표시 기능도 시각화를 개선합니다.

자세히 알아보기

연결된 지원 파일

이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.

자세히 알아보기

공동 작업 및 P&ID

Plant 3D 공동 작업

클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 프로젝트 팀 간에 플랜트 설계 모델에 대한 공동 작업을 수행하고 규정 준수 요구 사항을 유지할 수 있습니다.

자세히 알아보기

빠른 P&ID 제도

컨텍스트 내 AutoCAD 명령을 사용하여 P&ID 제도를 더욱 간편하게 수행할 수 있습니다(동영상: 58초).

자세히 알아보기

산업 표준 기호 라이브러리

Plant 3D 툴셋은 도구 팔레트에 표준 기호 라이브러리와 함께 제공됩니다. PIP, ISA, ISO/DIN 및 JIS가 포함되어 있습니다.

자세히 알아보기

데이터 유효성 검사

사용자가 정의한 규칙에 따라 P&ID의 데이터 일관성을 검사하여 가능한 오류를 빠르게 식별할 수 있습니다.

자세히 알아보기

3D 모델링

신속한 3D 플랜트 모델링

파라메트릭 장비 모델링, 구조 강철 라이브러리 및 산업 표준 배관 카탈로그를 사용한 프로젝트별 배관 사양으로 3D 플랜트 모델을 빠르게 작성할 수 있습니다(동영상: 1분 26초).

자세히 알아보기

파라메트릭 장비 템플릿

파라메트릭 템플릿으로 장비를 작성 및 편집하여 빠르게 플랜트 배치를 작성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

구조 모델링

AISC, CISC 및 DIN을 포함한 산업 표준 철강 섹션을 사용하여 구조물, 계단 및 사다리, 난간을 배치합니다.

자세히 알아보기

프로젝트별 배관 사양 작성

배관 사양을 사용자화하여 프로젝트별 요구사항을 충족할 수 있습니다. 산업 표준 구성요소 및 사용자화된 구성요소를 포함합니다.

자세히 알아보기

배관 문서화

배관 Ortho 도면 작성 및 편집

3D 모델에서 직접 배관 직교 도면을 추출하고 3D 모델의 업데이트에 따라 이 도면을 업데이트할 수 있습니다.

자세히 알아보기

배관 등각투영의 생산 자동화

3D 모델에서 직접 산업 표준/프로젝트 표준 배관 등각투영 도면을 작성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

자동화된 프로젝트별 보고

프로젝트에 대한 보고서 형식을 정의하고 3D 모델에서 직접 데이터를 자동으로 채울 수 있습니다.

자세히 알아보기

BIM 모델 문서

다른 산업 분야 인력과의 작업으로 플랜트용 BIM 모델을 작성합니다.

자세히 알아보기
플랜트 내 원통 파이프

Plant 3D 툴셋의 이점

이 연구에서 Plant 3D 툴셋은 생산성을 최대 74%까지 높여* 일반 AutoCAD 프로세스 플랜트 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.

Plant 3D 워크플로우

동영상: 파일 공유, 프로젝트 관리 및 데이터 보호를 최적화하는 두 제품

Plant 3D 툴셋 + BIM 360 Design

플랜트 설계자는 BIM 360 Design을 사용하여 클라우드 기반의 공통 데이터 환경에서 프로젝트 팀 간에 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 

동영상 보기(2분 38초)
동영상: 정수 처리장 내부의 3D 도면

Plant 3D 툴셋 + Revit + Navisworks + InfraWorks

AEC Collection에서 Plant 3D를 사용하여 사양에 맞는 설계, 해석 및 즉시 시공이 가능한 등각투영 작업을 수행할 수 있습니다.

동영상 보기(2분 5초)
어두운 색조로 표시된 도시 경관의 3D 그래픽

Autodesk AEC Collection

Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, Revit, 기타 BIM 소프트웨어와 도구를 사용하여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

자세히 알아보기

*고지 사항

Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.