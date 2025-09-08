Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
산업군별 툴셋, 새로운 자동화, 정보 등 Autodesk AutoCAD Plus 2026 소프트웨어의 최신 기능을 살펴보십시오.
Visual LISP IDE로 AutoLISP를 작성 및 실행하여 자동화를 통해 워크플로우 간소화
이전 배치를 기반으로 블록을 자동으로 배치하거나 기존 블록을 빠르게 찾아서 대체합니다.
대화형 AI를 통해 AutoCAD와 관련된 유용한 AI 생성 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다.
사용자에게 맞게 개인화된 유용한 기능, 매크로 및 팁을 통해 프로젝트를 더 빠르게 완료할 수 있습니다.
버전 내역의 상세한 복수 사용자 이벤트 로그를 통해 핵심 설계 데이터에 액세스하고 추적할 수 있습니다.
종이 또는 PDF로 캡처한 수정 및 피드백을 통합하여 업데이트를 비교하고 검토하며, 자동화할 수 있습니다.
CAD 도면 시트를 AutoCAD에서 Autodesk Docs에 PDF로 직접 게시할 수 있습니다.
데스크톱, 웹 및 모바일에서 AutoCAD 2D 및 3D DWG 파일을 사용하여 이동 중에도 아이디어를 포착, 공유 및 검토할 수 있습니다.
기존 도면을 변경하지 않고 DWG 파일을 안전하게 검토하고 피드백을 직접 추가할 수 있습니다.
7가지 산업군별 툴셋을 통해 수천 개의 부품과 추가 기능에 액세스할 수 있습니다.
API로 AutoCAD를 사용자화하여 사용자 정의 자동화 기능을 구축하고 1,000개 이상의 타사 앱에 액세스할 수 있습니다.
2D 제도 도구로 설계하고 사실적인 조명과 재료를 사용해 3D로 모델링하여 아이디어를 렌더링할 수 있습니다.
Autodesk AI와 공동 작업 워크플로우를 개선하기 위해 설계된 도구의 도움을 받아 정보와 자동화를 제공하는 기능을 살펴보십시오.
파일 열기 및 시작 속도
현존하는 가장 빠른 버전의 AutoCAD를 경험해 보십시오. 모든 DWG 파일에 소요되는 시간을 절약해 주는 엄청난 성능 개선 사항과 혁신적인 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. AutoCAD 2026에서는 평균적으로 AutoCAD 2025 대비 최대 11배 빠른 파일 열기 속도와 4배 빠른 시작 시간을 경험할 수 있습니다(동영상: 1분 8초).**
새로운 기능
연결된 지원 파일
이제 CAD 관리자는 Autodesk Docs 프로젝트에 하나의 프로젝트 인식 지원 파일 및 설정 세트를 정의할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 개별 사용자 또는 AutoCAD 설치를 구성하기 위한 추가 단계 없이 대상 지원 파일을 사용하여 DWG 파일을 보고 편집할 수 있습니다. (동영상: 50초)
새로운 기능
Autodesk Docs로
표식 가져오기 및 표식 지원
이제 Autodesk Docs에서 JPG, PNG, PDF 표식을 가져오고 연결할 수 있습니다. 동기화되고 나면 Autodesk Docs에서 작성된 표식이 AutoCAD의 트레이스 도면층에서 계속 업데이트되므로 피드백을 검토하고, 표식 지원과 통합하고, Auto Docs 문제를 볼 수 있습니다(동영상: 2분 1초).
향상된 기능
스마트 블록: 탐지 및 변환
기술 미리보기
Autodesk AI의 도움을 받아 블록으로 변환할 객체를 자동으로 인식해 설계 효율성을 높이고 도면을 정리할 때 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능은 아직 개발 중인 기술 미리보기로, 시간이 지남에 따라 계속 발전하고 향상될 예정입니다(동영상: 1분 33초).
향상된 기능
스마트 블록: 검색 및 변환
Autodesk AI의 도움을 받아 도면에서 객체, 일치 텍스트, 변수 텍스트를 검색해 새로 정의된 블록, 기존 블록이나 최근에 사용한 블록, 블록 라이브러리의 추천 블록 인스턴스로 변환할 수 있습니다(동영상: 1분 51초).
향상된 기능
활동 정보
상세한 복수 사용자 이벤트 로그를 통해 핵심 설계 데이터에 액세스하여 최신 정보를 확보할 수 있습니다. 버전 내역 및 파일 비교 도구, 새로운 '변경 사항' 정보를 비롯한 35가지 이상의 활동 유형을 추적할 수 있습니다. Autodesk Docs에서 관리하는 파일, 로컬에 저장된 파일 또는 타사 클라우드 저장소에 호스팅된 파일에 대해 지원됩니다(동영상: 40초).
웹용 AutoCAD의
복수 사용자 표식(얼리 액세스)
복수 사용자 표식을 사용하면 Autodesk Docs 프로젝트에서 공동 작업을 간소화할 수 있습니다. 이제 얼리 액세스로 웹 AutoCAD에서 직관적인 Autodesk Docs 표식 도구를 사용해 도면에 대한 피드백을 직접 수집하고 공유할 수 있습니다. 표식 링크를 작성하여 파일을 복제하거나 잠그지 않고 설계에 동시에 액세스할 수 있습니다(동영상: 1분 12초).
Autodesk Assistant
Autodesk AI가 제공하는 대화형 인터페이스를 통해 유용한 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다. AutoCAD 내에서 기능 및 설계 과제와 관련된 질문에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. Autodesk Assistant는 요약된 응답을 통해 지침을 생성하고 도움이 되는 학습 리소스를 제공할 수 있습니다(동영상: 1분 47초).
ArcGIS® Basemap
ArcGIS® Basemap을 활용해 실제 지리적 정보를 바탕으로 부지 계획을 세울 수 있습니다. 고해상도 위성 및 항공 이미지, OpenStreetMap 및 Street 형식의 5가지 기본 지도와 함께 밝은 색이나 어두운 회색 단색 지도 스타일을 이용할 수 있습니다.
AutoLISP
AutoLISP를 사용하여 워크플로우를 간소화하고 자동화를 통해 CAD 표준을 적용할 수 있습니다. AutoCAD 기반 프로그램에서 사용할 수 있도록 작성된 수천 개의 기존 프로그램을 활용할 수 있으며, LSP, FAS 및 VLX 파일 유형을 지원합니다.
HATCH
익숙한 HATCH 명령을 편리하게 업데이트하여 디자인을 더욱 명확하게 표현할 수 있습니다. 패턴, 채우기 및 경로를 통해 사전 정의된 쉐이프나 닫힌 경계 없이 도면에 텍스처를 추가할 수 있습니다(동영상: 1분 6초).
스마트 블록: 배치
지금까지 DWG 파일에서 같은 블록을 삽입한 위치를 기준으로 블록을 도면의 적절한 위치에 적절한 크기로 자동으로 배치할 수 있으므로 필요한 클릭 수가 줄어들고 프로세스의 시간이 단축됩니다(동영상: 48초).
스마트 블록: 대체
머신 러닝 기반의 제안, 최근에 사용한 블록, 수동 대체 블록 선택 기능을 통해 필요한 블록을 신속하게 찾고 하나 이상의 블록을 교체할 수 있습니다(동영상: 1분).
내 정보
AutoCAD 사용 현황에 따라 개인 또는 팀의 정보를 확인해 보십시오. 정보 컨텐츠는 유용하고 실행 가능한 컨텐츠로, 사용자와 팀에 맞게 개인화된 유용한 기능, 매크로 및 팁을 통해 프로젝트를 더욱 빠르게 완료할 수 있도록 설계되었습니다(동영상: 1분 27초).
개수
선택한 영역 또는 전체 도면 내에서 블록 또는 객체 인스턴스의 수를 자동으로 계산합니다. 특성을 기준으로 탐색, 필터링 및 검토하고, 필드와 테이블을 작성하여 도면에 개수를 표시합니다.
표식 가져오기 및 표식 지원
설계 피드백을 신속하게 보내고 통합할 수 있습니다. 모바일 또는 PDF를 통해 인쇄된 도면에서 피드백을 가져와 도면에 변경 사항을 자동으로 추가할 수 있습니다. AutoCAD는 Autodesk AI를 사용하여 표식 텍스트에서 "MOVE", "COPY" 또는 "DELETE" 명령을 포함한 특정 지침을 탐지하고 실행합니다(동영상: 1분 59초).
테이블
공식을 적용하고, Microsoft Excel 스프레드시트에 연결하고, 데이터와 기호가 포함된 테이블을 작성할 수 있습니다. 개수와 같은 기능을 사용하여 데이터를 테이블로 자동으로 가져올 수 있습니다.
3D 탐색 (궤도 이동, ViewCube,
휠)
3D 보기 및 탐색 도구를 사용하여 3D 모형을 궤도 이동, 회전하고, 보행시선 및 조감뷰로 보면서 설계를 표시할 수 있습니다.
API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)
ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript 및 .NET을 통해 도면과 데이터베이스를 제어할 수 있습니다.
TrustedDWG 기술
TrustedDWG 기술은 파일이 Autodesk 소프트웨어에 의해 마지막으로 저장되지 않은 경우 호환되지 않을 가능성을 알려줍니다. 자세히 알아보기
수백만 명이 신뢰하는 2D 및 3D CAD 제도, 문서화 및 공동 작업 도구입니다. Autodesk AI의 도움을 받아 정보와 자동화를 제공하는 기능을 포함합니다.
포함되는 제품
2016 버전 이후 추가된 새로운 주요 기능
2016 릴리즈 이후 향상된 기능
TrustedDWG: DWG 파일에 대한 무결성 및 호환성 경고를 제공합니다.
지원 및 소프트웨어 액세스
*케어 플랜 고객에게는 제공되지 않습니다.
**다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 사용자 경험, 시스템, 운영 체제, 네트워크 구성, 필터 및 소스 자료와 같은 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 유형의 보증 없이 이 정보를 ‘있는 그대로’ 제공합니다. © 2025 Autodesk, Inc. All rights reserved.
†Advanced Support를 신청한 케어 플랜 고객에게 제공됩니다.