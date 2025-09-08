AutoCAD Plus 2026의 주요 기능

산업군별 툴셋, 새로운 자동화, 정보 등 Autodesk AutoCAD Plus 2026 소프트웨어의 최신 기능을 살펴보십시오.

AutoCAD에서 2D 및 3D로 모델링한 건물 레이아웃의 외부 와이어프레임, Autodesk Assistant 채팅 창이 열려 있음

AutoLISP

Visual LISP IDE로 AutoLISP를 작성 및 실행하여 자동화를 통해 워크플로우 간소화

스마트 블록

이전 배치를 기반으로 블록을 자동으로 배치하거나 기존 블록을 빠르게 찾아서 대체합니다.

Autodesk Assistant

대화형 AI를 통해 AutoCAD와 관련된 유용한 AI 생성 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다.

내 정보

사용자에게 맞게 개인화된 유용한 기능, 매크로 및 팁을 통해 프로젝트를 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

활동 정보

버전 내역의 상세한 복수 사용자 이벤트 로그를 통해 핵심 설계 데이터에 액세스하고 추적할 수 있습니다.

표식 가져오기 및 표식 지원

종이 또는 PDF로 캡처한 수정 및 피드백을 통합하여 업데이트를 비교하고 검토하며, 자동화할 수 있습니다.

Autodesk Docs에 푸시

CAD 도면 시트를 AutoCAD에서 Autodesk Docs에 PDF로 직접 게시할 수 있습니다.

언제 어디서나 AutoCAD 사용

데스크톱, 웹 및 모바일에서 AutoCAD 2D 및 3D DWG 파일을 사용하여 이동 중에도 아이디어를 포착, 공유 및 검토할 수 있습니다.

트레이스

기존 도면을 변경하지 않고 DWG 파일을 안전하게 검토하고 피드백을 직접 추가할 수 있습니다.

전문화 툴셋

7가지 산업군별 툴셋을 통해 수천 개의 부품과 추가 기능에 액세스할 수 있습니다.

Autodesk App Store 및 API

API로 AutoCAD를 사용자화하여 사용자 정의 자동화 기능을 구축하고 1,000개 이상의 타사 앱에 액세스할 수 있습니다.

2D 및 3D로 개념화

2D 제도 도구로 설계하고 사실적인 조명과 재료를 사용해 3D로 모델링하여 아이디어를 렌더링할 수 있습니다.

AutoCAD Plus 2026의 새로운 기능

Autodesk AI와 공동 작업 워크플로우를 개선하기 위해 설계된 도구의 도움을 받아 정보와 자동화를 제공하는 기능을 살펴보십시오.

AutoCAD Plus 2026의 새로운 기능

파일 열기 및 시작 속도

현존하는 가장 빠른 버전의 AutoCAD를 경험해 보십시오. 모든 DWG 파일에 소요되는 시간을 절약해 주는 엄청난 성능 개선 사항과 혁신적인 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. AutoCAD 2026에서는 평균적으로 AutoCAD 2025 대비 최대 11배 빠른 파일 열기 속도와 4배 빠른 시작 시간을 경험할 수 있습니다(동영상: 1분 8초).**

자세히 알아보기
동영상: AutoCAD의 파일 열기 및 시작 속도 데모

새로운 기능

연결된 지원 파일

이제 CAD 관리자는 Autodesk Docs 프로젝트에 하나의 프로젝트 인식 지원 파일 및 설정 세트를 정의할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 개별 사용자 또는 AutoCAD 설치를 구성하기 위한 추가 단계 없이 대상 지원 파일을 사용하여 DWG 파일을 보고 편집할 수 있습니다. (동영상: 50초)

자세히 알아보기
동영상: AutoCAD에서 연결된 지원 파일의 데모

새로운 기능

Autodesk Docs로
표식 가져오기 및 표식 지원

이제 Autodesk Docs에서 JPG, PNG, PDF 표식을 가져오고 연결할 수 있습니다. 동기화되고 나면 Autodesk Docs에서 작성된 표식이 AutoCAD의 트레이스 도면층에서 계속 업데이트되므로 피드백을 검토하고, 표식 지원과 통합하고, Auto Docs 문제를 볼 수 있습니다(동영상: 2분 1초).

자세히 알아보기
동영상: Autodesk Docs로 표식 가져오기 및 표식 지원 데모

향상된 기능

스마트 블록: 탐지 및 변환

기술 미리보기

Autodesk AI의 도움을 받아 블록으로 변환할 객체를 자동으로 인식해 설계 효율성을 높이고 도면을 정리할 때 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능은 아직 개발 중인 기술 미리보기로, 시간이 지남에 따라 계속 발전하고 향상될 예정입니다(동영상: 1분 33초).

자세히 알아보기
동영상: AutoCAD에서 스마트 블록 탐지 및 변환 기술 미리보기 데모

향상된 기능

스마트 블록: 검색 및 변환

Autodesk AI의 도움을 받아 도면에서 객체, 일치 텍스트, 변수 텍스트를 검색해 새로 정의된 블록, 기존 블록이나 최근에 사용한 블록, 블록 라이브러리의 추천 블록 인스턴스로 변환할 수 있습니다(동영상: 1분 51초).

자세히 알아보기
동영상: AutoCAD의 스마트 블록: 검색 및 변환 기능 데모

향상된 기능

활동 정보

상세한 복수 사용자 이벤트 로그를 통해 핵심 설계 데이터에 액세스하여 최신 정보를 확보할 수 있습니다. 버전 내역 및 파일 비교 도구, 새로운 '변경 사항' 정보를 비롯한 35가지 이상의 활동 유형을 추적할 수 있습니다. Autodesk Docs에서 관리하는 파일, 로컬에 저장된 파일 또는 타사 클라우드 저장소에 호스팅된 파일에 대해 지원됩니다(동영상: 40초).

자세히 알아보기
동영상: Autodesk AutoCAD의 활동 정보 데모

웹용 AutoCAD의
복수 사용자 표식(얼리 액세스)

복수 사용자 표식을 사용하면 Autodesk Docs 프로젝트에서 공동 작업을 간소화할 수 있습니다. 이제 얼리 액세스로 웹 AutoCAD에서 직관적인 Autodesk Docs 표식 도구를 사용해 도면에 대한 피드백을 직접 수집하고 공유할 수 있습니다. 표식 링크를 작성하여 파일을 복제하거나 잠그지 않고 설계에 동시에 액세스할 수 있습니다(동영상: 1분 12초).

자세히 알아보기
동영상: 웹 AutoCAD용 복수 사용자 표식 데모

AutoCAD Plus 2026의 추가 기능

향상된 설계 도구 및 기능

Autodesk Assistant

Autodesk AI가 제공하는 대화형 인터페이스를 통해 유용한 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다. AutoCAD 내에서 기능 및 설계 과제와 관련된 질문에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. Autodesk Assistant는 요약된 응답을 통해 지침을 생성하고 도움이 되는 학습 리소스를 제공할 수 있습니다(동영상: 1분 47초).

자세히 알아보기
동영상: Autodesk AI가 지원하는 Autodesk Assistant 개선 사항 미리보기

ArcGIS® Basemap

ArcGIS® Basemap을 활용해 실제 지리적 정보를 바탕으로 부지 계획을 세울 수 있습니다. 고해상도 위성 및 항공 이미지, OpenStreetMap 및 Street 형식의 5가지 기본 지도와 함께 밝은 색이나 어두운 회색 단색 지도 스타일을 이용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

AutoLISP

AutoLISP를 사용하여 워크플로우를 간소화하고 자동화를 통해 CAD 표준을 적용할 수 있습니다. AutoCAD 기반 프로그램에서 사용할 수 있도록 작성된 수천 개의 기존 프로그램을 활용할 수 있으며, LSP, FAS 및 VLX 파일 유형을 지원합니다.

자세히 알아보기

HATCH

익숙한 HATCH 명령을 편리하게 업데이트하여 디자인을 더욱 명확하게 표현할 수 있습니다. 패턴, 채우기 및 경로를 통해 사전 정의된 쉐이프나 닫힌 경계 없이 도면에 텍스처를 추가할 수 있습니다(동영상: 1분 6초).

자세히 알아보기
동영상: AutoCAD의 HATCH 명령 개선 사항에 대한 데모

스마트 블록: 배치

지금까지 DWG 파일에서 같은 블록을 삽입한 위치를 기준으로 블록을 도면의 적절한 위치에 적절한 크기로 자동으로 배치할 수 있으므로 필요한 클릭 수가 줄어들고 프로세스의 시간이 단축됩니다(동영상: 48초).

자세히 알아보기

스마트 블록: 대체

머신 러닝 기반의 제안, 최근에 사용한 블록, 수동 대체 블록 선택 기능을 통해 필요한 블록을 신속하게 찾고 하나 이상의 블록을 교체할 수 있습니다(동영상: 1분).

자세히 알아보기

내 정보

AutoCAD 사용 현황에 따라 개인 또는 팀의 정보를 확인해 보십시오. 정보 컨텐츠는 유용하고 실행 가능한 컨텐츠로, 사용자와 팀에 맞게 개인화된 유용한 기능, 매크로 및 팁을 통해 프로젝트를 더욱 빠르게 완료할 수 있도록 설계되었습니다(동영상: 1분 27초).

자세히 알아보기
AutoCAD의 내 정보 기능 살펴보기

개수

선택한 영역 또는 전체 도면 내에서 블록 또는 객체 인스턴스의 수를 자동으로 계산합니다. 특성을 기준으로 탐색, 필터링 및 검토하고, 필드와 테이블을 작성하여 도면에 개수를 표시합니다.

자세히 알아보기

표식 가져오기 및 표식 지원

설계 피드백을 신속하게 보내고 통합할 수 있습니다. 모바일 또는 PDF를 통해 인쇄된 도면에서 피드백을 가져와 도면에 변경 사항을 자동으로 추가할 수 있습니다. AutoCAD는 Autodesk AI를 사용하여 표식 텍스트에서 "MOVE", "COPY" 또는 "DELETE" 명령을 포함한 특정 지침을 탐지하고 실행합니다(동영상: 1분 59초).

자세히 알아보기

트레이스

AutoCAD 데스크톱뿐 아니라 웹 앱 및 모바일 앱에서도 기존 도면을 변경하지 않고 설계 변경 메모와 표식을 추가할 수 있습니다.

자세히 알아보기

웹 기능

AutoCAD 서브스크립션 고객에게는 웹용 AutoLISP API, PDF에 배치 플롯 기능 등 웹용 AutoCAD에 전용 추가 기능이 제공됩니다.

자세히 알아보기

Apple Silicon 지원

AutoCAD for Mac 2026은 Intel 및 Apple Silicon(M 시리즈) 시스템에서 기본적으로 실행됩니다.

자세히 알아보기

Autodesk App Store

Autodesk가 승인한 확장 기능으로 AutoCAD를 사용자화합니다.

자세히 알아보기

2D 제도, 도면 및 주석

배열

원형 또는 직사각형 패턴 또는 경로를 따라 객체를 작성 및 수정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

중심 표식 및 중심선

연관된 객체를 옮길 때 자동으로 이동하는 중심선 및 중심 표식을 작성하고 편집할 수 있습니다.

자세히 알아보기

데이터 추출

객체, 블록 및 속성에서 도면 정보 등의 정보를 추출합니다.

자세히 알아보기

데이터 링크

Microsoft Excel 스프레드시트와 도면의 테이블 사이에 라이브 링크를 작성하여 동시 업데이트를 활성화할 수 있습니다.

자세히 알아보기

치수

치수를 자동으로 작성할 수 있습니다. 커서를 선택한 객체 위에 올려놓으면 실제로 객체를 작성하기 전에 미리 볼 수 있습니다.

자세히 알아보기

동적 블록

모양, 크기, 구성 변경을 포함하여 블록 참조에 유연성과 정보를 추가할 수 있습니다.

자세히 알아보기

필드

문자 객체의 필드를 사용하여 필드 값이 변경될 때 자동으로 업데이트되는 문자를 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

배치

도면 시트의 크기를 지정하고 제목 블록을 추가하고 모형의 여러 뷰를 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

지시선

문자 또는 블록을 포함하여 다양한 내용의 지시선을 작성할 수 있습니다. 쉽게 지시선의 형식을 지정하고 스타일을 정의할 수 있습니다.

자세히 알아보기

파라메트릭 구속조건

형상 구속조건 및 치수 구속조건을 적용하여 도면 형상 간의 관계를 유지합니다.

자세히 알아보기

소거

손쉬운 선택과 객체 미리 보기로 여러 개의 불필요한 객체를 한 번에 제거합니다.

자세히 알아보기

구름형 수정기호

도면에서 새로 변경된 내용 주위에 구름형 수정기호를 작성하여 신속하게 업데이트 내용을 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

테이블

공식을 적용하고, Microsoft Excel 스프레드시트에 연결하고, 데이터와 기호가 포함된 테이블을 작성할 수 있습니다. 개수와 같은 기능을 사용하여 데이터를 테이블로 자동으로 가져올 수 있습니다.

자세히 알아보기

문자 설정

단일 또는 여러 줄 문자(mtext)를 단일 문자 객체로 작성할 수 있습니다. 문자, 열 및 경계의 형식을 쉽게 지정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

특정 뷰로 손쉽게 돌아가 빠르게 참조하거나 배치 뷰포트에 적용할 수 있도록 이름별로 뷰를 저장할 수 있습니다.

자세히 알아보기

3D 모델링 및 시각화

3D 탐색 (궤도 이동, ViewCube,

휠)

3D 보기 및 탐색 도구를 사용하여 3D 모형을 궤도 이동, 회전하고, 보행시선 및 조감뷰로 보면서 설계를 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델 문서화

3D 모형에서 기준 뷰, 투영 뷰, 단면 뷰, 상세 뷰 등 2D 도면을 생성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

포인트 클라우드

3D 레이저 스캐너 또는 다른 기술을 통해 획득한 포인트 클라우드 파일을 첨부하여 설계의 시작점으로 활용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

렌더링

조명 및 재료를 적용하여 3D 모형을 사실적으로 표시하고 설계를 전달할 수 있습니다.

자세히 알아보기

클라우드 렌더링

로컬 컴퓨터의 처리 능력 또는 디스크 공간을 소모하지 않고도 3D 모델을 온라인으로 렌더링할 수 있습니다.

자세히 알아보기

단면 평면

단면 평면을 작성하여 솔리드, 표면, 메쉬 또는 영역을 통해 횡단 뷰를 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

솔리드, 표면, 메쉬 모델링

솔리드, 표면 및 메쉬 모델링 도구의 조합을 사용하여 설계의 사실적인 3D 모형을 작성할 수 있습니다.

자세히 알아보기

비주얼 스타일

비주얼 스타일을 적용하여 3D 모형의 모서리, 조명 및 음영 표시를 제어할 수 있습니다.

자세히 알아보기

공동 작업

DGN 파일

DGN 파일의 데이터를 가져오거나 내보내거나 언더레이로 첨부하여 공유하고 재사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

DWG 비교

현재 창에서 두 버전의 도면 비교 내용을 바로 표시합니다.

자세히 알아보기

지리적 위치 및 온라인 맵

지리적 위치 정보를 도면에 삽입하고 온라인 맵 서비스의 도면에 지도를 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델 참조 및 가져오기

도면에 Navisworks 모델을 언더레이로 첨부하고 다른 응용프로그램의 모델을 가져올 수 있습니다.

자세히 알아보기

PDF 파일

PDF 파일의 데이터를 가져오거나 내보내거나 언더레이로 첨부하여 공유하고 재사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

시트 세트 관리자

여러 도면을 보고, 액세스하고, 관리하며 시트 세트로 플롯할 수 있습니다.

자세히 알아보기

웹 및 모바일에 저장

외부 참조를 포함해 데스크톱의 도면을 저장하여 웹 및 모바일 AutoCAD에서 보고 편집할 수 있습니다.

자세히 알아보기

공유 뷰

도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에 게시하여 조회 및 주석 작성을 할 수 있습니다.

자세히 알아보기

외부 참조 비교

외부 참조를 포함하여 두 가지 버전의 도면을 비교합니다.

자세히 알아보기

설치 및 사용자화

동작 레코더

동작 매크로로 재생할 수 있는 명령 및 입력 값을 기록할 수 있습니다.

자세히 알아보기

API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)

ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript 및 .NET을 통해 도면과 데이터베이스를 제어할 수 있습니다.

자세히 알아보기

Autodesk Access

워크플로우 중단 없이 소프트웨어 업데이트 알림을 받고 설치할 수 있습니다. 새로운 기능에 대한 튜토리얼을 볼 수 있습니다.

자세히 알아보기

부동 창

AutoCAD의 동일한 인스턴스 내에서 도면 창을 나란히 표시하거나 여러 모니터에 표시할 수 있습니다.

자세히 알아보기

CAD 표준 검사기

CAD 표준을 정의하고 모니터링하여 일관성 있는 도면층, 선종류, 문자 및 치수 스타일을 유지할 수 있습니다.

자세히 알아보기

CUI 사용자화

사용자 인터페이스를 사용자화하여 접근성을 개선하고 자주 실행하는 작업의 단계 수를 줄일 수 있습니다.

자세히 알아보기

안전한 로드

AutoCAD에서 실행 중인 파일에 대해 보안 제한을 지정하여 악성 실행 코드로부터 보호할 수 있습니다.

자세히 알아보기

간소화된 설치 프로그램

더 빠르고 사용자화 가능한 설치를 통해 AutoCAD 설정에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.

자세히 알아보기

시작 탭

새로워진 AutoCAD 시작 탭에서는 홈 화면에서 직접 파일 및 기타 유용한 컨텐츠에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

자세히 알아보기

시스템 설정값 모니터

기본 값 리스트와 비교해 현재 시스템 변수를 모니터링할 수 있습니다. 풍선 도움말에 편차가 표시됩니다.

자세히 알아보기

TrustedDWG 기술

TrustedDWG 기술은 파일이 Autodesk 소프트웨어에 의해 마지막으로 저장되지 않은 경우 호환되지 않을 가능성을 알려줍니다. 자세히 알아보기

자세히 알아보기

AutoCAD Plus 2026과 이전 버전 비교

수백만 명이 신뢰하는 2D 및 3D CAD 제도, 문서화 및 공동 작업 도구입니다. Autodesk AI의 도움을 받아 정보와 자동화를 제공하는 기능을 포함합니다.

AutoCAD Plus 2026

포함되는 제품

  • 웹용 AutoCAD: 소프트웨어를 설치할 필요 없이 어떤 컴퓨터에서든 AutoCAD 도면을 보고, 작성하고, 편집할 수 있습니다.*
  • 모바일용 AutoCAD: iOS 및 Android 장치에서 AutoCAD 도면을 보고, 작성하고, 편집할 수 있습니다.
  • 통합 워크플로우: 데스크톱, 웹 및 모바일 장치 간 원활하게 작업할 수 있습니다.*
  • 클라우드 저장소 연결: Autodesk의 클라우드뿐만 아니라 최고의 클라우드 저장소 공급업체를 통해 AutoCAD에서 모든 DWG 파일에 액세스합니다.

2016 버전 이후 추가된 새로운 주요 기능

  • Autodesk Assistant: AutoCAD 내에서 AutoCAD 기능 및 설계의 어려운 점과 관련된 유용한 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다.
  • 활동 정보: 특성, 버전 내역, 파일 비교 도구 등 공유 DWG 파일의 상세한 이벤트 로그를 확인할 수 있습니다.
  • 파일 열기 성능: AutoCAD 2025에서는 AutoCAD 2024보다 2D 파일이 평균적으로 2배 더 빠르게 열립니다.**
  • 스마트 블록: 자동으로 블록을 배치하고 대체하거나, 객체를 검색해 신규, 기존, 추천 블록으로 변환할 수 있습니다.
  • 표식 가져오기 및 표식 지원: 피드백을 가져오고 변경 사항을 도면에 자동으로 통합합니다.
  • 내 정보: 유용한 팁과 새로운 기능을 확인하여 작업을 더욱 빠르게 진행할 수 있습니다.
  • 트레이스: 기존 도면을 변경하지 않고 DWG 파일을 안전하게 검토하고 피드백을 직접 추가할 수 있습니다.
  • 개수: COUNT 명령을 사용하여 블록 또는 형상 개수를 자동으로 계산할 수 있습니다.
  • 공유: 도면의 제어된 사본을 전달하여 팀원이나 동료들이 어디서든 액세스할 수 있습니다.
  • Autodesk Docs에 푸시: AutoCAD에서 Autodesk Docs로 PDF 형식의 CAD 도면 시트를 푸시할 수 있습니다.
  • 도면 사용내역: 시간에 따른 도면의 변경 사항을 볼 수 있습니다(AutoCAD 2025부터는 활동 정보와 병합됨).
  • 외부 참조 비교: 두 가지 버전의 외부 참조를 비교하고 현재 도면을 종료하지 않은 상태에서 변경 사항을 구현할 수 있습니다.
  • 블록 팔레트: 데스크톱의 라이브러리 탭 또는 AutoCAD 웹 앱에서 효율적으로 블록을 삽입할 수 있습니다.
  • 빠른 측정: 도면에 마우스를 가져다 대기만 하면 면적과 둘레를 포함하여 근처의 모든 측정값이 빠르게 표시됩니다.
  • 자르기 및 연장(향상): 이제 기본 빠른 모드에서 모든 잠재적 경계가 자동으로 선택됩니다.
  • 소거(재설계): 손쉬운 선택과 객체 미리보기로 여러 개의 불필요한 객체를 제거할 수 있습니다.
  • DWG 비교: 현재 창에서 바로 두 버전의 도면 또는 외부 참조를 비교할 수 있습니다.
  • 포인트 클라우드 데이터 첨부/추출: 3D 레이저 스캐너 및 다른 기술로 얻은 포인트 클라우드 파일을 첨부할 수 있습니다.
  • PDF 가져오기: PDF에서 도면으로 형상(SHX 글꼴 파일, 채우기, 래스터 이미지, 트루타입 문자)를 가져올 수 있습니다.
  • 언제 어디서나 AutoCAD 사용: 데스크톱, 웹 및 모바일 장치에서 AutoCAD에 액세스할 수 있습니다.*
  • 웹 및 모바일에 저장: 데스크톱의 도면 및 연결된 외부 참조를 저장하여 AutoCAD 웹 앱 및 모바일 앱에서 보고 편집할 수 있습니다.
  • 새 뷰 및 뷰포트: 저장된 뷰를 간편하게 배치에 추가할 수 있습니다.
  • 고해상도 모니터 지원: 해상도가 4K 이상인 디스플레이에서 설계를 볼 수 있습니다.
  • 화면 외부 선택: 화면을 이동하거나 화면 밖으로 확대하더라도 선택한 객체는 선택 세트에 남겨둘 수 있습니다.

2016 릴리즈 이후 향상된 기능

  • Autodesk App Store에 1,000개 이상의 AutoCAD 앱이 포함되어 있습니다.
  • 2D 그래픽: AutoCAD 2024는 AutoCAD 2023과 비교하여 배치 탭 간의 전환 속도가 최대 9배 빨라지는 등 안정성, 충실도 및 성능이 향상되었습니다.**
  • 향상된 설치: AutoCAD 2024는 AutoCAD 2023보다 최대 2배 더 빠르게 설치됩니다.**
  • 시트 세트 관리자: Autodesk Docs 프로젝트에 저장된 도면에서 웹용 AutoCAD로 시트 세트를 플롯합니다(2023).*
  • 부동 창: AutoCAD의 다른 인스턴스를 열지 않고도 도면 창을 끌어서 나란히 표시하거나 여러 모니터에 표시할 수 있습니다(2022).
  • 3D 탐색 성능: 최대 10배 더 빨라졌습니다(2020).
  • 더욱 빠른 저장: 1회 저장 속도를 평균 1초씩 단축할 수 있습니다(2020).**
  • 빠른 설치 시간: SSD 하드 드라이브로 설치 시간을 최대 절반으로 단축할 수 있습니다(2020).**
  • 새로운 어두운 테마: 모던한 다크블루 인터페이스로 대비와 선명도가 개선되었습니다(2020).
  • 사용자 인터페이스: 평면 설계 아이콘 및 직관적인 대화상자와 도구막대가 있습니다(2019).
  • 새로운 2018 DWG 파일 형식으로 저장, 이동 및 복사 성능이 향상되었습니다.

  • TrustedDWG: DWG 파일에 대한 무결성 및 호환성 경고를 제공합니다.

지원 및 소프트웨어 액세스

  • 기술 지원
    • Autodesk 지원 전문가: Autodesk 지원 전문가와의 전화 통화를 예약하거나, 온라인으로 채팅을 하거나(이용에 제한이 있음), 이메일을 보내 문제를 해결할 수 있습니다.
    • 원격 데스크톱 지원: 안전한 원격 연결을 통해 문제를 직접 해결할 수 있습니다.
    • 온라인 리소스에 액세스: 도움말 문서, 튜토리얼, 교육 동영상 등의 기술 자료와 커뮤니티 지원 포럼을 이용할 수 있습니다.
  • 최신 소프트웨어에 액세스: 최신 버전과 업데이트를 즉시 이용할 수 있습니다.
  • 이전 버전에 액세스: 이전 버전을 다운로드하고 사용할 수 있습니다.
  • 유연한 구매 기간: 월별, 연간 또는 3년 서브스크립션을 구매할 수 있습니다.*
  • 관리 도구: Autodesk Account에서 소프트웨어 라이선스, 시트 및 사용량을 간편하게 관리할 수 있습니다.

*케어 플랜 고객에게는 제공되지 않습니다.
**다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 사용자 경험, 시스템, 운영 체제, 네트워크 구성, 필터 및 소스 자료와 같은 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 유형의 보증 없이 이 정보를 ‘있는 그대로’ 제공합니다. © 2025 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Advanced Support를 신청한 케어 플랜 고객에게 제공됩니다.