700,000개 이상의 지능형 부품과 기능이 포함된 기계 엔지니어링을 위한 산업군별 툴셋을 사용하여 생산성을 최대 55%* 높여 보십시오. Mechanical 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
라이브러리 액세스: 표준 기반 부품, 도구 및 사용자 컨텐츠로 구성
특성 사용자화: 객체 유형의 특성을 사용자화하고 사용자 도면층에 작성
작업 자동화: 재료 명세서(BOM) 작성 등
ISO 표준의 최신 리비전
ISO 1101:2017(E) 표준 리비전이 지원되므로 사용자는 최신 리비전을 사용하여 AutoCAD Mechanical 2026에서 작성된 문서에 주석을 달 수 있습니다. 업데이트된 기호는 형상 공차, 데이텀 및 기능 식별자, 데이텀 대상입니다.
연결된 지원 파일
이제 지원 파일이 연결되었습니다. 즉, Autodesk Docs 프로젝트의 모든 도면 및 공동작업자가 하나의 지원 파일 세트를 공유할 수 있습니다.
찾기 및 대체 옵션(AMNOTE)
이제 FIND 명령이 AMNOTE에서 문자를 검색하고 대체할 수 있으며, 찾기 및 대체 옵션이 지시선 주 리본 상황별 탭에 추가되었습니다.
700,000개 이상의 표준 부품 및 기능
ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN 및 GB 표준을 지원하는 표준 구성요소로 정확한 도면을 제작할 수 있습니다. 컨텐츠 라이브러리에 부품 또는 기능을 추가할 수 있는 컨텐츠 관리자를 통해 사용자 컨텐츠를 작성하고 저장할 수 있습니다.
BOM
명령을 사용하여 기계 엔지니어링 작업을 자동화하고 작업을 간소화할 수 있습니다. BOM, 부품 리스트, 연관 품번기호 및 부품 참조 관리 기능이 강화되었습니다.
GD&T 기호/주석
기호를 미리 구성하고 기호 라이브러리에 저장하여 재사용할 수 있습니다. 용접, 표면 텍스처 등에 대한 기호 라이브러리에도 액세스할 수 있습니다.
지시선 주(AMNOTE)
객체에 자동으로 적용되는 공식을 사용하여 주를 최대한 활용할 수 있습니다. 직접 정의하는 대신, 미리 정의된 세트의 템플릿을 사용하여 의미 있는 상황에 맞는 정보를 즉시 표시할 수 있습니다.
도면 경계 및 제목 블록
사용자의 시스템에서 사용하기 위해 도면 경계 및 제목 블록을 사용자화할 수 있습니다. 이러한 각 항목은 별도의 DWG 파일로 존재하며, 이 파일을 복사하고 수정하여 구성을 최적화할 수 있습니다.
도면 상세 정보
기계 설계 전용으로 제작된 지능형 제도 도구를 활용할 수 있습니다. 뷰포트에 대한 중심선, AMSHIDE, 구멍 도표, 축척 영역 등 재사용 가능한 상세 도구를 사용하여 도면 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.
2D 계산
자동 부품 작성과 도면 자동화를 결합해 최상의 가치를 얻을 수 있습니다. 설계를 효율적으로 분석하고 FEA, 샤프트 계산, 관성 모멘트 등의 2D 계산을 수행할 수 있습니다.
이 연구에서 Mechanical 툴셋은 생산성을 최대 55%까지 높여* 일반 AutoCAD 기계 설계 작업 시간을 크게 단축했습니다.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.