전문화 툴셋의 래스터 설계 도구를 사용하여 스캔한 도면을 편집하고 래스터 이미지를 DWG 객체로 변환할 수 있습니다. Raster Design 툴셋을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
도구 액세스: 이미지 편집 및 정리 향상
REM 객체 편집: 표준 AutoCAD 명령 사용
워크플로우 간소화: 벡터화 도구 사용
REM(Raster Entity Manipulation)
래스터 영역 및 원형에 표준 AutoCAD 명령을 사용할 수 있습니다. 래스터 이미지, 선, 호와 원을 쉽게 편집할 수 있습니다.
이 연구에서 Raster Design 툴셋이 생산성을 최대 48%까지 높입니다.* 설계 의도를 전달하는 래스터 이미지가 필요한 AutoCAD 도면에서 Raster Design을 사용하여 작업할 때 시간을 절약할 수 있는 방법을 알아보십시오.
Autodesk가 외부 컨설턴트에 의뢰한 일련의 연구를 바탕으로 하는 생산성 데이터입니다. 7가지 툴셋 연구에서는 숙련된 AutoCAD 사용자가 일반적인 작업을 수행할 때 기본 AutoCAD와 AutoCAD에 포함된 전문화 툴셋의 성능을 비교했습니다. 다른 모든 성능 테스트와 마찬가지로 본 결과치는 시스템, 운영 체제, 필터 그리고 소스 자료에 따라 달라질 수 있습니다. 최대한 공정하고 객관적인 테스트가 되게 하기 위해 최선을 다했지만 실제 사용 환경에서의 결과치는 다를 수 있습니다. 제품 정보 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. Autodesk는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 없이 이 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.