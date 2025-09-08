A rendering created in Autodesk AutoCAD shows the inside and outside of tiny home with chairs and green space near the patio.

AutoCAD Plus를 15일 동안 무료로 체험하세요.

Autodesk AutoCAD Plus에서 설계 및 모델링하고 TwinMotion for Revit으로 렌더링한 이미지

Autodesk Plus에서 제공하는 완전한 AutoCAD 환경을 살펴보세요.

작업 시간 단축 기능

워크플로우 속도를 향상하는 기능 및 자동화 성능을 테스트해 보십시오.

학습 리소스

제품 전문가가 제작한 학습 리소스를 참조해 보십시오.

AutoCAD 툴셋 체험하기

다운로드 가능한 산업군별 툴셋으로 생산성을 향상하십시오.

커뮤니티와 교류

전문가에게 문의하고, 체험판을 사용하고, AutoCAD 커뮤니티와 교류하십시오.

원활한 서브스크립션

워크플로우 중단 없이 체험판에서 서브스크립션을 구매하십시오.

구입하기 전에 조언을 받으십시오.

귀사 비즈니스에 가장 적합한 것이 무엇인지 조언해 드립니다.

AutoCAD Plus가 고객의 산업에 맞춰 설계된 툴셋을 제공한다는 사실을 알고 계셨습니까?

무료 체험판을 다운로드하여 시간을 절약하고 생산성을 높이는 방법을 알아보십시오. 모든 AutoCAD Plus 서브스크립션에 7가지 툴셋이 모두 포함되어 있습니다. 

창의성 향상

수백만 명의 신뢰를 받고 있는 CAD 소프트웨어로 더욱 정확하고 최적화된 설계를 작성하십시오. 모든 AutoCAD Plus 기능 보기.

동영상: Autodesk AutoCAD를 통해 혁신하는 방법

AutoCAD Plus로 할 수 있는 작업

2D 및 3D 설계 워크플로우를 최적화하는 방법을 알아보십시오(동영상: 1분 8초).

동영상: 스마트 블록: 객체 탐지 기술 미리보기 데모

워크플로우 효율성 향상

Autodesk AI로 객체를 블록으로 자동 변환해 시간을 절약할 수 있습니다(동영상: 1분 33초).

동영상: Autodesk Assistant 데모

Autodesk Assistant

Autodesk AI가 제공하는 대화형 인터페이스를 통해 유용한 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다(동영상: 1분 48초).

지금 무료 체험판 시작하기

수백만 명이 AutoCAD Plus를 선택하여 설계 속도를 향상하는 이유를 알아보십시오.

도움말 보기 및 교육 리소스 보기

다운로드 관련 지원

자주 묻는 다운로드, 설치 및 라이센스 주제에 대해 질문하고 살펴보십시오.

지원 받기

튜토리얼 및 학습

AutoCAD 기술을 배우고 익히려는 모든 사용자를 위해 설계된 튜토리얼을 시청하십시오.

여기에서 자세히 알아보기(영문)

커뮤니티와 교류

체험판 교류 커뮤니티에서 정보를 얻고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

지금 살펴보기

AutoCAD Plus 체험판 다운로드 FAQ(자주 묻는 질문)

AutoCAD Plus 체험판은 어떻게 다운로드하나요?

체험판을 다운로드하려면 '체험판 다운로드'를 클릭하고 단계를 따릅니다. 사용 가능한 다운로드는 Autodesk Account에 표시됩니다. 체험판 다운로드, 설치 및 시작하기에 대한 자세한 내용은 체험판 교류 커뮤니티 사이트를 참조하십시오. 

AutoCAD Plus 무료 체험판은 얼마 동안 사용할 수 있나요?

AutoCAD Plus 무료 체험판은 15일 동안 사용할 수 있습니다.  체험판 소프트웨어는 체험 기간이 종료된 후에 자동으로 만료됩니다.

AutoCAD Plus 무료 체험판 사용 기간을 연장하려면 어떻게 해야 하나요?

체험판이 만료된 후에는 평가 기간을 연장할 수 없습니다. 단기간만 필요한 경우에는 월간 서브스크립션을 구매하고 자동 갱신을 해제하여 유료 서브스크립션 기간을 1개월로 제한하거나, 사용량만큼 지불하는 유연한 요금제인 Flex 토큰을 구매할 수 있습니다.

AutoCAD Plus 다운로드 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?

문제 해결 팁은 여기체험판 교류 커뮤니티 사이트에서 확인할 수 있습니다.  

학생용 무료 AutoCAD Plus 소프트웨어는 어디에서 다운로드할 수 있나요?

학생 및 교사에게는 Autodesk 제품 및 서비스를 1년 동안 무료로 이용할 수 있는 교육용 액세스 권한을 제공해 드립니다. 자격을 유지하는 동안에는 계속해서 갱신하실 수 있습니다. 학생 또는 교사인 경우 Autodesk 교육용 플랜을 통해 AutoCAD Plus 소프트웨어를 무료로 이용할 수 있습니다.

AutoCAD Plus 무료 체험판을 유료 서브스크립션으로 전환하려면 어떻게 해야 하나요?

체험판 소프트웨어 내에서 서브스크립션을 구매하거나 AutoCAD Plus 제품 센터를 방문할 수 있습니다. 서브스크립션을 구매할 때는 체험판에 로그인할 때 사용한 것과 같은 이메일 주소와 암호를 입력해야 합니다. 체험판을 유료 서브스크립션으로 전환하는 방법을 알아보십시오.

AutoCAD Plus 체험판에서 작성한 파일과 사용자화 설정은 서브스크립션 구매 시 유지되나요?

체험판을 사용한 Autodesk 계정과 동일한 계정으로 서브스크립션을 구매하면 체험 기간 동안 AutoCAD Plus에서 작업한 모든 프로젝트 파일, 기본 설정 및 사용자화 설정이 이전되어 그대로 사용할 수 있습니다.

체험판을 다운로드하고 설치하려면 어떤 시스템 요구사항이 필요하나요?

더 보기

학생용 다운로드

학생 및 교사용 무료 소프트웨어 액세스 지원 받기