워크플로우 속도를 향상하는 기능 및 자동화 성능을 테스트해 보십시오.
제품 전문가가 제작한 학습 리소스를 참조해 보십시오.
다운로드 가능한 산업군별 툴셋으로 생산성을 향상하십시오.
전문가에게 문의하고, 체험판을 사용하고, AutoCAD 커뮤니티와 교류하십시오.
워크플로우 중단 없이 체험판에서 서브스크립션을 구매하십시오.
귀사 비즈니스에 가장 적합한 것이 무엇인지 조언해 드립니다.
무료 체험판을 다운로드하여 시간을 절약하고 생산성을 높이는 방법을 알아보십시오. 모든 AutoCAD Plus 서브스크립션에 7가지 툴셋이 모두 포함되어 있습니다.
2D 및 3D 설계 워크플로우를 최적화하는 방법을 알아보십시오(동영상: 1분 8초).
Autodesk AI로 객체를 블록으로 자동 변환해 시간을 절약할 수 있습니다(동영상: 1분 33초).
Autodesk AI가 제공하는 대화형 인터페이스를 통해 유용한 지원 및 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다(동영상: 1분 48초).
—Ambrose Luk, Munden Fry Landscape Associates 선임 준설계자
—Jort Heijen, 기타 디자이너 겸 Red Layer Guitars 대표
—Etienne Mutebutsi, Bridges to Prosperity 아프리카 사하라 이남 요구사항 평가 관리자
체험판을 다운로드하려면 '체험판 다운로드'를 클릭하고 단계를 따릅니다. 사용 가능한 다운로드는 Autodesk Account에 표시됩니다. 체험판 다운로드, 설치 및 시작하기에 대한 자세한 내용은 체험판 교류 커뮤니티 사이트를 참조하십시오.
AutoCAD Plus 무료 체험판은 15일 동안 사용할 수 있습니다. 체험판 소프트웨어는 체험 기간이 종료된 후에 자동으로 만료됩니다.
체험판이 만료된 후에는 평가 기간을 연장할 수 없습니다. 단기간만 필요한 경우에는 월간 서브스크립션을 구매하고 자동 갱신을 해제하여 유료 서브스크립션 기간을 1개월로 제한하거나, 사용량만큼 지불하는 유연한 요금제인 Flex 토큰을 구매할 수 있습니다.
학생 및 교사에게는 Autodesk 제품 및 서비스를 1년 동안 무료로 이용할 수 있는 교육용 액세스 권한을 제공해 드립니다. 자격을 유지하는 동안에는 계속해서 갱신하실 수 있습니다. 학생 또는 교사인 경우 Autodesk 교육용 플랜을 통해 AutoCAD Plus 소프트웨어를 무료로 이용할 수 있습니다.
체험판 소프트웨어 내에서 서브스크립션을 구매하거나 AutoCAD Plus 제품 센터를 방문할 수 있습니다. 서브스크립션을 구매할 때는 체험판에 로그인할 때 사용한 것과 같은 이메일 주소와 암호를 입력해야 합니다. 체험판을 유료 서브스크립션으로 전환하는 방법을 알아보십시오.
체험판을 사용한 Autodesk 계정과 동일한 계정으로 서브스크립션을 구매하면 체험 기간 동안 AutoCAD Plus에서 작업한 모든 프로젝트 파일, 기본 설정 및 사용자화 설정이 이전되어 그대로 사용할 수 있습니다.