I sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto svolgono un ruolo chiave nella gestione delle non conformità. Il PLM consente di identificare e monitorare le non conformità, ovvero istanze in cui un prodotto o un processo non soddisfa gli standard specificati. Questo sistema consente alle aziende di adottare tempestivamente azioni correttive, riducendo il rischio di reiterazione delle non conformità e mantenendo la qualità del prodotto. I sistemi PLM forniscono strumenti per il monitoraggio delle non conformità nel tempo. In questo modo è più semplice monitorare i problemi in corso, comprenderne l'impatto e valutare l'efficacia delle azioni correttive. Con i sistemi PLM, è possibile condividere facilmente in tutta l'organizzazione informazioni sulle non conformità e le azioni correttive necessarie. In questo modo è possibile migliorare la collaborazione e garantire che tutti lavorino con le stesse informazioni. Il PLM consente alle organizzazioni di gestire record completi e tracciabili di non conformità e azioni correttive. Questo è fondamentale per aiutare le aziende a dimostrare la conformità agli standard e alle normative di qualità e per prepararsi per i controlli.