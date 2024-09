Autodesk Vault PLM combina Vault Professional con Fusion 360 Manage per fornire funzionalità di collaborazione a livello aziendale per tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione, alla catena di approvvigionamento, alla gestione della qualità fino alla produzione. Le organizzazioni utilizzano Vault PLM per trasformare digitalmente i workflow di sviluppo dei prodotti per migliorare i risultati aziendali, ad esempio riducendo il tempo dedicato alle attività senza valore aggiunto, migliorando l'agilità del processo di sviluppo e commercializzando prodotti migliori in meno tempo.