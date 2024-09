REYNAERS ALUMINIUM

Ovviamente, Reynaers non pone limiti all'idea della propria trasformazione digitale. Attualmente, l'azienda sta studiando come integrare un flusso da Inventor a Fusion 360 con il software di simulazione ANSYS per l'ottimizzazione termica e la certificazione virtuale.

"Per me, l'obiettivo principale di Reynaers è arrivare ad utilizzare la piattaforma Fusion 360 Manage in tutta l'azienda, in modo che tutti possano vedere quali sono le richieste e i progetti in corso e quali programmi di ricerca o quali test sono in esecuzione", afferma Van Nuland. "Rientra nel nostro obiettivo di miglioramento del rapporto con il cliente per assicurarci di avere le soluzioni giuste al momento opportuno, che si tratti di un costruttore o di un architetto. È fondamentale per noi perché ci permette di gestire dall'inizio alla fine il ciclo di vita dei nostri prodotti che possono durare 30, 40, 50 anni o più. Qualunque cosa accada, tutti i dettagli saranno sempre disponibili."