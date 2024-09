Wallbox ha sviluppato un portafoglio di prodotti e servizi per il settore pubblico, domestico e commerciale seguendo un modello di integrazione verticale che prevede sia lo sviluppo del software sia la produzione dell'hardware. Ciò consente ai team tecnologici di stabilire un contatto diretto con la fabbrica, creando un processo semplificato per l'innovazione, la produzione e la distribuzione dei caricabatterie.

Per le aziende in cui si è verificata una crescita esponenziale, la gestione delle informazioni e della comunicazione tra i reparti comporta problemi notevoli. Wallbox ha deciso di definire un piano per la trasformazione digitale della gestione dei dati nelle attrezzature meccaniche. In collaborazione con NTI Spain - NKE, ha definito l'implementazione della piattaforma Autodesk Fusion 360 Manage con Upchain come strumenti PDM e PLM.

La trasformazione di Wallbox ha semplificato l'implementazione di Upchain, anche se ha richiesto un impegno significativo per riprogettare i processi e adattarli all'architettura della piattaforma e al suo funzionamento nel cloud. I primi vantaggi sono già visibili nei progetti con oltre 230 parti, la cui documentazione deve essere gestita tra i team dei 21 uffici e i team di produzione. La gestione dei documenti è stata ottimizzata per ridurre il lavoro di oltre tre ore alla settimana, facilitando così i processi di approvazione, la tracciabilità delle informazioni e la possibilità di condividere in meno di 12 ore l'intero elenco di materiali con i file associati.