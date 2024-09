Quando si fabbricano prodotti in grado di frantumare rocce grandi quanto automobili, pensare in grande è una cosa naturale. È proprio così che ME Global, azienda produttrice di componenti per il settore minerario, ha affrontato la propria trasformazione digitale. L'azienda sapeva di poter gestire in modo più efficiente il workflow dei suoi 1.000 dipendenti che operano in quattro continenti e sono al servizio della clientela in oltre 40 paesi. In tutto il mondo, ME Global è nota per la fornitura di mantelli e segmenti concavi per frantoi da roccia, rivestimenti per mulini, mezzi di macinazione e strumenti per il trattamento del suolo, tutti prodotti di alta qualità e di lunga durata. Ma ogni tanto, un ordine di modifica progettuale può "bloccarsi", in base a quanto afferma Michael Best, Engineering Technical Manager.

"Quando non si ha un'unica fonte di informazioni, un ordine di modifica progettuale può rimanere bloccato", spiega Best. "È possibile che venga consegnato ad un revisore che nel frattempo lascia l'azienda. Oppure che debba essere visto da un account manager che è in viaggio. O ancora, che nel documento manchi un campo indispensabile. In tutti questi casi, non si riesce ad andare avanti. E intanto il tempo passa."

Il tempo è fondamentale per ME Global. Le società del settore minerario gestiscono operazioni di vasta portata con costi notevoli, che vengono eseguite in base a pianificazioni precise e perdono denaro per ogni minuto di inattività. La sostituzione del rivestimento di un mulino è un processo complesso il cui completamento richiede dai 10 ai 15 giorni. Ciò significa che, quando ME Global si impegna a consegnare il nuovo rivestimento entro una determinata data, tale scadenza deve essere rispettata. Nonostante questo, ME Global si è sempre affidata ad una serie di soluzioni specifiche per i singoli casi, fogli di calcolo e processi cartacei per gestire il proprio lavoro quotidiano.