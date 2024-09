Il software per la progettazione di parti in lamiera, come Autodesk Fusion 360, include una combinazione di funzionalità di progettazione 2D e 3D. In questo modo, ingegneri e progettisti possono creare modelli precisi di componenti in lamiera. Gli utenti possono definire parametri come lo spessore del materiale, le tolleranze delle pieghe, le dimensioni dei fori e altre lavorazioni geometriche relative alla fabbricazione della lamiera.

Semplifica l'intero workflow delle parti in lamiera, dalla progettazione alla fabbricazione, con un unico pacchetto software. Con Autodesk Fusion 360, è possibile collegare i workflow 2D e 3D per creare, modificare e documentare i progetti delle parti in lamiera. In questo modo, è possibile realizzare rapidamente un modello piatto.