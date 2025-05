Le estensioni sono componenti aggiuntivi che consentono di accedere in modo flessibile a funzionalità aggiuntive in Fusion. Autodesk Fusion Manage Extension offre processi di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) per i progetti e i disegni. Ad esempio, Autodesk Fusion Manage Extension fornisce processi relativi agli ordini di modifica per gestire le modifiche e le versioni dei progetti e dei disegni. Consente inoltre di assegnare numeri di elemento per monitorare i progetti e i disegni tramite workflow di gestione dei processi e stati del ciclo di vita.