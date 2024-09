"Senza l'uso di soluzioni digitali, non sarebbe mai stato possibile realizzare questo progetto. Con i tradizionali metodi di pianificazione 2D, sarebbe stato impossibile pianificare e costruire questo impianto di trattamento delle acque reflue a lungo termine. Solo grazie agli strumenti di pianificazione 3D digitali possiamo utilizzare in modo efficiente ogni centimetro dell'area di costruzione e gestire sia l'aspetto tecnico sia i requisiti legali del progetto" ha spiegato Dominik Börrnert, responsabile del reparto di ingegneria civile e della pianificazione digitale di Hunziker Betatech

Utilizzando Recap Pro, è stato possibile consultare la nuvola di punti realizzata mediante tecnologie di rilievo a scansione fissa. Una volta importato in Revit, questo set di dati dettagliati è stato usato per generare un modello delle condizioni esistenti che rappresenta in modo accurato l'ambiente di costruzione e naturale del progetto. Gli ingegneri hanno utilizzato la scansione 3D con Recap in Revit. La progettazione del modello architettonico e strutturale è stata eseguita in Revit, mentre Civil 3D è stato utilizzato per la progettazione dello scavo di costruzione e Plant 3D per il modello dell'impianto. Per le torri di digestione è stata creata una simulazione CFD.

Gli ingegneri hanno condotto uno studio dell'ombreggiatura per assicurarsi che la costruzione non avrebbe coperto la luce solare o la vista del lago ai residenti. La copertura e il sistema di purificazione dell'aria di scarico tramite biofiltri sono stati progettati in modo da evitare emissioni di rumori o cattivi odori. Inoltre, per evitare che l'edificio avesse l'aspetto di un tipico impianto per il trattamento delle acque reflue, la facciata è stata ricoperta con legno svizzero per armonizzarla con l'ambiente circostante.