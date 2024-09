La sequenza di costruzione consente di semplificare l'intero processo di costruzione valutando, prima dell'inizio di un progetto, le risorse, i vincoli spaziali e una sequenza organizzata di attività di ingegneria, progettazione e messa in funzione. Grazie al modello della sequenza di costruzione, è possibile identificare in anticipo i potenziali conflitti e calcolare con precisione come riuscire a completare un progetto di costruzione rispettando scadenze e budget.